Об этом в эфире 24 Канала рассказал доктор философии и политический эксперт Андрей Городницкий. По его словам, страны Балтии, как никто другой, осознают, что угроза реальна. На протяжении десятков лет они сталкивались с деятельностью российских спецслужб. Эстонские правоохранители уже сообщали, что РФ держит на прицеле около десяти оборонных предприятий для проведения диверсий.

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Что сдерживает Кремль от сухопутного вторжения?

Как подчеркнул Городницкий, в странах Балтии готовятся к возможной агрессии со стороны России. Они закупают дополнительное вооружение и перебрасывают его ближе к границам с РФ. Однако там осознают, что это не может быть единственной гарантией безопасности.

Если начнется агрессия, то они первыми будут встречать россиян. Они очень не хотят этого. Поэтому сейчас важной гарантией безопасности является американский контингент. Это пока такой ментальный барьер, который не дает России перейти в наступление по суше– отметил Городницкий.

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При этом Россия вполне может провести атаку дронами по оборонным предприятиям или устроить диверсии. А пока сценарий полномасштабного вторжения не является неизбежным.

Возможна ли война России против стран Балтии: смотрите видео 24 Канала

Добавим, что в своих требованиях относительно новой архитектуры безопасности в Европе Россия хочет, чтоб НАТО вывело войска из Восточной Европы и стран Балтии. Также там требуют, чтобы Финляндия вышла из Альянса.