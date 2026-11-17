Про це в ефірі 24 Каналу розповів доктор філософії та політичний експерт Андрій Городницький. За його словами, країни Балтії, як ніхто, усвідомлюють, що загроза реальна. Вони упродовж десятків років стикалися з роботою російських спецслужб. Естонські правоохоронці вже повідомляли, що РФ тримає під прицілом близько десяти оборонних підприємств для проведення диверсій.

Adv

популярні відео

Що стримує Кремль від сухопутного вторгнення?

Як наголосив Городницький, в країнах Балтії готують до можливої агресії з боку Росії. Вони закуповують додаткове озброєння та перекидають його ближче до кордонів з РФ. Однак там усвідомлюють, що це не може бути єдиною гарантією безпеки.

Якщо розпочнеться агресія, то вони першими будуть зустрічати росіян. Вони сильно цього не хочуть. Тому зараз важливою гарантією безпеки є американський контингент. Це поки такий ментальний бар'єр, який не дає Росії перейти в наступ на суходолі– зазначив Городницький.

Реклама

При цьому Росія цілком може здійснити атаку дронами по оборонних підприємствах або влаштувати диверсії. А наразі сценарій повномасштабного вторгнення не є неминучим.

Чи можлива війна Росії проти країн Балтії: дивіться відео 24 Каналу

Додамо, у своїх вимогах щодо нової архітектури безпеки в Європі Росія хоче, аби НАТО вивело війська зі Східної Європи та країн Балтії. Також там вимагають, щоб Фінляндія покинула Альянс.