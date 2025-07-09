Польша поднимала истребители во время российского обстрела Украины

В ночь на 9 июля россияне в очередной раз обстреливали украинские города. На фоне атак оккупантов Вооруженные Силы Польши подняли пары истребителей.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Оперативное командование Вооруженных Сил Польши.

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Реакция Польши на российские атаки

Ночью 9 июля Россия осуществила очередной обстрел украинских городов. В частности, пострадала Волынская область, которая граничит с Польшей.

В Оперативном командовании Вооруженных Сил Польши отметили, что на фоне атак со стороны России, которая наносит удары по объектам Украины, в воздушном пространстве Польши началась операция польской и союзнической авиации. Военные подчеркнули, что в соответствии с действующими процедурами были приведены в действие все имеющиеся силы и средства, которые находятся в распоряжении Вооруженных Сил.

В небо подняты очередные пары истребителей, а наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационного наблюдения приведены в максимальную боевую готовность,

– отметили польские военные.

Они отметили, что принятые меры направлены на обеспечение безопасности на территориях, граничащих с зонами повышенного риска.

В Польше отметили, что Оперативное командование ВС внимательно следит за развитием ситуации, а подчиненные силы и средства находятся в полной готовности к немедленному реагированию.