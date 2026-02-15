Польша задумалась о собственном ядерном оружии: Навроцкий назвал причину
- Президент Польши Кароль Навроцкий заявил о необходимости движения страны к созданию собственного ядерного оружия из-за угрозы вооруженного конфликта.
- Навроцкий отметил важность соблюдения международных норм, подчеркивая, что это стратегическое направление для усиления безопасности Польши.
Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что страна должна начать путь к созданию собственного ядерного потенциала из-за угрозы вооруженного конфликта. По его словам, агрессивная политика России заставляет Варшаву рассматривать даже ядерный сценарий усиления безопасности.
Президент считает, что ядерное оружие поможет защитить страну. Об этом он заявил в интервью телеканалу Polsat News.
Что сказал президент Польши о ядерном оружии?
Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что страна должна двигаться в направлении создания собственного ядерного оружия, поскольку находится "на грани вооруженного конфликта".
Этот путь, с уважением ко всем международным нормам, является путем, которым мы должны идти. Мы являемся страной на грани вооруженного конфликта. Понятно, какая агрессивная, имперская позиция России в отношении Польши,
– заявил Навроцкий.
Он отметил, что не уверен, действительно ли реализация ядерной программы состоится, однако поддерживает усиление безопасности государства даже путем развития ядерного потенциала.
Россия может агрессивно реагировать на что угодно,
– добавил президент, отвечая на вопрос о возможной реакции Москвы на начало ядерных разработок в Польше.
По словам Навроцкого, путь к созданию польского ядерного потенциала с соблюдением международных норм является стратегическим направлением развития безопасности страны.
Какова позиция Навроцкого в войне России с Украиной?
Президент Польши Кароль Навроцкий не отверг передачу Украине истребителей МиГ-29 в обмен на антидронные системы. Владимир Зеленский отметил, что Украине важно получить МиГ-29 из-за недостатка пилотов для западной авиации.
Польша ожидает от Украины конкретных действий в вопросах исторической памяти и экономического сотрудничества, подчеркивая конструктивность диалога. Польша стремится реалистичных отношений с Украиной, без возвращения к практике звонка в Варшаву.
Ранее Навроцкий выразил недовольство недостатком благодарности со стороны Украины, вспомнив Волынь и сельскохозяйственный кризис. Президент подчеркнул, что поддержка Украины в войне не освобождает его от защиты польских интересов на международной арене.