Между Тшасковским и Навроцким – минимальный разрыв: каковы сейчас результаты выборов в Польше

Согласно вебсайту Национальной избирательной комиссии (PKW), данные из более половины избирательных округов уже известны. Последние данные экзитпола свидетельствуют, что первое место занимает Рафал Тшасковский.

С незначительным разрывом за ним оказался Кароль Навроцкий. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Onet.

Смотрите также Среди лидеров – трое: какой из кандидатов в президенты Польши хуже всего относится к Украине

Какие результаты выборов в Польше

Согласно подсчетам некоторых избирательных округов компанией Onet, Рафал Тшасковский получил 31,2 процента. В свою очередь Кароль Навроцкий получил 29,7 процента. Эту тройку замыкает Славомир Менцен с результатом 14,9 процента.

Гжегож Браун получает 6,4%, Шимон Головня – 5%, Адриан Зандберг – 4,8%, Магдалена Беят – 4,2%, Кшиштоф Становский – 1,2%, Йоанна Сенишин – 1,1%, Марек Якубьяк – 0,8%, Артур Бартошевич – 0,5%, Мацей Мацяк – 0,2%, Марек Вох – 0,1%.



Подсчитанные на данный момент результаты / Инфографика Onet

Напомним, что Главное управление разведки Украины сообщило, что накануне президентских выборов в Польше Кремль проводил спецоперацию Doppelganger. Это одна из самых масштабных и самых длительных российских информационных кампаний.