Доктор философии, политический аналитик Андрей Городницкий в разговоре с 24 Каналом дал характеристику каждому из трех кандидатов в президенты Польши. Также Россия накануне польских выборов активизировала масштабную информационную спецоперацию.

Важно Выборы в Польше 2025: кто лидирует, какие шансы у Тшасковского и Навроцкого и будет ли 2 тур

Спекулируют на проблеме с Украиной

Городницкий отметил, что мэр Варшавы Рафал Тшасковский имеет наибольшую поддержку по предварительным данным и гипотетически имеет шанс выиграть эти выборы.

Он – образованный человек, имеет проевропейское видение, пытается сблизиться с Европейским Союзом, который также очень близок Тшасковскому, так же как и Украина,

– сказал политический аналитик.

Кароль Навроцкий – закоренелый консерватор. Он работал директором Музея Второй мировой войны в Гданьске. Однако никогда не занимал выборных должностей и не имеет опыта в политике.

Навроцкий выступает от партии "Право и справедливость", которая уже, по большому счету, многим надоела своим закоренелым видением истории, в частности, в отношении Украины. Он имеет меньшую поддержку, чем Тшасковский, однако между ними не большой разрыв,

– отметил Городницкий.

Также Навроцкий, по словам доктора философии, выступает за то, чтобы военные силы США присутствовали в Европе, что перекликается с заявлениями Виктора Орбана. Мол, пусть американские войска нас защищают, а мы будем сидеть, сложа руки.

Третий кандидат Славомир Менцен имеет праворадикальные взгляды и маргинализированную электоральную базу. Он, по словам политического аналитика, пытается всех убедить, что есть исключительно империалистская Польша, которая должна управлять чуть ли не всем миром.

Его электоральная база преимущественно – молодежь, которая является зажигательной и которой нужно с кем-то бороться. Обычно такие праворадикалы строят свою электоральную базу на антагонистических видениях,

– подчеркнул он.

На проблеме с Украиной, по его словами, кандидаты сильно спекулируют и набирают большую поддержку избирателей. Речь идет, в частности, о вопросах относительно Волынской трагедии.

В целом риторика кандидатов в президенты Польши касается усовершенствования военно-промышленного комплекса страны и улучшения армии. Потому что гипотетически они готовятся в будущем к войне, например, с Россией и хотят быть на этом фланге наиболее защищенными,

– сказал Андрей Городницкий.

Также он напомнил, что президент в Польше не имеет огромных полномочий и влияния. Поэтому эти выборы являются очередным фактором смены одной политической структуры на другую.

Напомним, что в феврале 2025 года Славомир Менцен приехал во Львов и сделал циничные заявления о Степане Бандере, стоя у его памятника. Менцен сказал, что якобы "украинцы продолжают чествовать преступников, виновных в убийстве 100 тысяч поляков" и Украина якобы должна "как можно быстрее закончить культ Степана Бандеры".

Мэр Львова Андрей Садовый ответил польскому праворадикальному политику, порекомендовав "проявить храбрость и записать подобное видео, например, у Донецкой стелы". Или же поехать на фронт и "поделиться своими мыслями, в частности с польскими добровольцами".