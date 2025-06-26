Польша выходит из конвенции о запрете противопехотных мин

Польский парламент проголосовал за выход страны из Оттавской конвенции, которая запрещает использование и хранение противопехотных мин. За соответствующий законопроект 25 июня проголосовало подавляющее большинство депутатов.

Парламент Польши считает, что страна не может ограничивать себя правилами, которые мешают обеспечению обороноспособности, особенно в условиях обострения безопасности на восточном фланге НАТО. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на издание RMF24.

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Польский Сейм поддержал выход из конвенции

За выход из Оттавской конвенции проголосовали 413 депутатов польского Сейма. Против выступили лишь 15 парламентариев, еще трое воздержались. Решение поддержали представители всех главных политических сил. Перед голосованием министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что выход из конвенции является стратегически важным шагом для обеспечения безопасности страны и региона в целом.

Косиняк-Камыш отметил, что ограничения на применение противопехотных мин не дают Польше эффективно защищаться. По его словам, инициативу выхода поддержали также страны Балтии и Финляндия, которые также столкнулись с высокими угрозами из-за агрессивной политики России.

Что такое Оттавская конвенция

Оттавская конвенция о запрете противопехотных мин была принята 18 сентября 1997 года и вступила в силу в 1999 году. Она запрещает использование, производство, передачу и хранение противопехотных мин. А также обязывает страны-участницы уничтожить свои запасы.



Польша ратифицировала документ в 2012 году. На сегодня к конвенции присоединились более 160 государств. Однако ряд ключевых военных государств – в частности Россия, Китай, США, Индия и Пакистан остаются за ее пределами.

Напомним, парламент Финляндии одобрил выход страны из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин, обосновывая это угрозой со стороны России. Это решение поддержали 157 депутатов, 18 проголосовали против, а 24 отсутствовали.