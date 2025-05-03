Польша реагирует на провокации России: армия страны начала военную операцию над Балтией

В Польше из-за возможных провокаций со стороны России начали военную операцию для усиления безопасности и контроля над воздушным пространством в Балтийском регионе.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на РАР.

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В Польше патрулируют воздушное пространство

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш сообщил, что страна начинает больше усиливать безопасность и отвечает на инциденты с участием российских самолетов в Балтийском регионе. На этой неделе польские Вооруженные силы развернули дополнительные самолеты и вертолеты для патрулирования воздушного пространства севера страны.

Издание пишет, что операция, вероятно, предусматривает перевод дополнительных военных вертолетов из других регионов к базам у Балтийского моря и границы с Калининградской областью России.

Сейчас страны НАТО участвуют в постоянной миссии Baltic Air Policing. Авиация членов Альянса готова защищать воздушное пространство Литвы, Латвии и Эстонии, которые не имеют собственных военно-воздушных сил.

В апреле к патрулированию воздушного пространства в Польше привлекли шведские истребители Gripen. Впервые их поднимали в небо из-за присутствия российского военного самолета. Также к патрулированию неба во время массированных атак на Украину Польша неоднократно поднимала и самолеты F-16.