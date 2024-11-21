Такие действия направлены на обеспечение безопасности в регионах, прилегающих к зонам, находящихся под потенциальной угрозой. Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Оперативное командование ВС Польши.

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Польша активировала свою авиацию

Польша утром 21 ноября подняла в воздух свои и союзнические истребители F-16.

В связи с очередным массированным ударом Российской Федерации по объектам, расположенных, в частности, на западе Украины, в нашем воздушном пространстве начала действовать авиация,

– говорится в сообщении.

В соответствии с действующими процедурами, оперативный командующий привлек все доступные силы: в воздух подняли очередные пары истребителей, а наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки перевели в состояние боевой готовности.

Оперативное командование отмечает, что ситуация находится под контролем, а все силы остаются в полной готовности к немедленному реагированию.

К слову, во время предыдущих ракетных атак России на Украину российские ракеты неоднократно нарушали воздушное пространство Польши.