Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал высказывания политика позорными.

Это позор. Мы должны сделать все возможное, чтобы никто в мире не ассоциировал Польшу с такими лицами, такими людьми и такими действиями,
– отметил Туск.

К слову, известно о еще одном случае, когда Гжегож Браун попал в эпицентр скандала. В январе он начал делать заявления о жертвах так называемого "геноцида в Секторе Газа" во время минуты молчания по жертвам Холокоста. А в мае в городе Белая Подляска политик вместе со своими сторонниками сорвал флаг Украины со здания мэрии.