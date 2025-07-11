Ультраправый польский депутат Гжегож Браун снова попал в скандал из-за своих высказываний. Он отрицал, что нацисты использовали запрещенные пытки людей в Освенциме во время Второй мировой войны.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на RMF24. Правоохранители взялись за расследование по факту отрицания преступлений нацистов.

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Польский депутат отрицает преступления в концлагере "Аушвиц-Биркенау"

Польский политик и депутат Европарламента Гжегож Браун, который недавно попал в скандал из-за того, что сорвал флаг Европейского Союза в одном из министерств, снова сделал громкое заявление. Он считает, что в лагере "Аушвиц-Биркенау", действовавшем в Польше во времена нацистской Германии, не убивали людей в газовых камерах. Существование такого метода пыток Браун назвал "фейком". Но он также признал, что нацисты применяли так называемые "ритуальные убийства".

Прокуратура и музей "Аушвиц-Биркенау", расположенный на территории бывшего лагеря, резко отреагировали на скандальные слова Гжегожа Брауна. В музее Освенцима отмечают, что лагерь был "фабрикой" промышленной преступности, ведь там убили около 1,1 миллиона человек.

Скандальное и лицемерное заявление Гжегожа Брауна, в котором он отрицает существование газовых камер в концентрационном лагере "Освенцим", является не только актом отрицания, а преступлением, что преследуется по польскому законодательству. Это также акт оскорбления памяти жертв,

– сказал директор музея.

В Варшавской районной прокуратуре заявила, что по факту высказываний Брауна проводится расследование. Депутату от "Конфедерации Польской Короны" может грозить до 3 лет лишения свободы или штраф.

Член польского парламента от левых сил Анна Мария Жуковская также показала сообщение о подозрении в преступлении, выписанное на имя Гжегожа Брауна.