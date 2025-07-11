Отрицал преступления нацистов в "лагере смерти": польский политик Браун снова попал в скандал

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на RMF24. Правоохранители взялись за расследование по факту отрицания преступлений нацистов.
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Польский депутат отрицает преступления в концлагере "Аушвиц-Биркенау"
Польский политик и депутат Европарламента Гжегож Браун, который недавно попал в скандал из-за того, что сорвал флаг Европейского Союза в одном из министерств, снова сделал громкое заявление. Он считает, что в лагере "Аушвиц-Биркенау", действовавшем в Польше во времена нацистской Германии, не убивали людей в газовых камерах. Существование такого метода пыток Браун назвал "фейком". Но он также признал, что нацисты применяли так называемые "ритуальные убийства".
Прокуратура и музей "Аушвиц-Биркенау", расположенный на территории бывшего лагеря, резко отреагировали на скандальные слова Гжегожа Брауна. В музее Освенцима отмечают, что лагерь был "фабрикой" промышленной преступности, ведь там убили около 1,1 миллиона человек.
Скандальное и лицемерное заявление Гжегожа Брауна, в котором он отрицает существование газовых камер в концентрационном лагере "Освенцим", является не только актом отрицания, а преступлением, что преследуется по польскому законодательству. Это также акт оскорбления памяти жертв,
– сказал директор музея.
В Варшавской районной прокуратуре заявила, что по факту высказываний Брауна проводится расследование. Депутату от "Конфедерации Польской Короны" может грозить до 3 лет лишения свободы или штраф.
Член польского парламента от левых сил Анна Мария Жуковская также показала сообщение о подозрении в преступлении, выписанное на имя Гжегожа Брауна.
Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал высказывания политика позорными.
Это позор. Мы должны сделать все возможное, чтобы никто в мире не ассоциировал Польшу с такими лицами, такими людьми и такими действиями,
– отметил Туск.
К слову, известно о еще одном случае, когда Гжегож Браун попал в эпицентр скандала. В январе он начал делать заявления о жертвах так называемого "геноцида в Секторе Газа" во время минуты молчания по жертвам Холокоста. А в мае в городе Белая Подляска политик вместе со своими сторонниками сорвал флаг Украины со здания мэрии.