Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Polsat News и RMF24.

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Кандидат в президенты Польши поджег флаг ЕС

Кандидат в президенты Польши попал в новый скандал. Так, он пошел в министерство с депутатским запросом о "ликвидации польской горнодобывающей промышленности". Однако через мгновение, увидев флаг ЕС в здании, он сорвал его и вышел на улицу.

Политик сложил флаг, вытер о него ноги, а после – поджег. Эти кадры Браун также опубликовал в сети с надписью "Это Польша, а не Брюссель!".

Браун сорвал флаг ЕС: смотрите видео

Когда он хотел выйти из здания, то работники министерства попросили оставлять флаг ЕС. В ответ Браун начал отстаивать свою позицию.

Ребенок, смилуйся над собой. Как тебе не стыдно? Люди, бойтесь Бога,

– сказал кандидат в президенты Польши.

Более того, Браун заявлял, что "такой страны как ЕС не существует", а потому он якобы "восстанавливает нормальное состояние". Кроме того, одиозный политик назвал Евросоюз "враждебной организацией" для Польши.

Впоследствии Браун таки вышел на улицу и устроил новую демонстрацию. Он облил флаг легковоспламеняющимся веществом и поджег его.

Браун поджег флаг ЕС: смотрите видео



Вероятно, такая демонстрация Брауна является реакцией на решение Европарламента. Так, во время голосования в Страсбурге Европейский парламент отменил иммунитет депутата Европарламента Гжегожа Брауна. Это стало продолжением процесса, который начался в Польше, ведь там также отменили иммунитет для него.

Еще в июне 2024 года прокуратура обратилась в Европарламент с запросом об отмене иммунитета, защищающего политика от судебного преследования. Дело касается событий декабря 2023 года, когда Браун во время официальной церемонии в Сейме потушил ханукальные свечи с помощью огнетушителя. Кроме того, в Германии Браун блокировал лекцию о Холокосте, а в краковском суде – выбросил елку на помойку, которую установили для судей.

В общем, кандидату в президенты Польши инкриминируют обвинения по 7 делам.

Кроме того, несколько дней назад сторонники Брауна сорвали украинский флаг со здания мэрии в городе Белая Подляска. Сам Браун поддержал такие действия и взял всю вину на себя.