Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Polsat News та RMF24.

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Кандидат в президенти Польщі підпалив прапор ЄС

Кандидат у президенти Польщі потрапив у новий скандал. Так, він пішов до міністерства з депутатським запитом щодо "ліквідації польської гірничодобувної промисловості". Однак за мить, побачивши прапор ЄС у будівлі, він зірвав його та вийшов на вулицю.

Політик склав прапор, витер об нього ноги, а після – підпалив. Ці кадри Браун також опублікував у мережі з написом "Це Польща, а не Брюссель!".

Браун зірвав прапор ЄС: дивіться відео

Коли він хотів вийти з будівлі, то працівники міністерства попросили залишати прапор ЄС. У відповідь Браун почав відстоювати свою позицію.

Дитино, змилуйся над собою. Як тобі не соромно? Люди, бійтеся Бога,

– сказав кандидат у президенти Польщі.

Ба більше, Браун заявляв, що "такої країни як ЄС не існує", а тому він нібито "відновлює нормальний стан". Крім того, одіозний політик назвав Євросоюз "ворожою організацією" для Польщі.

Згодом Браун таки вийшов на вулицю та влаштував нову демонстрацію. Він облив прапор легкозаймистою речовиною та підпалив його.

Браун підпалив прапор ЄС: дивіться відео



Ймовірно, така демонстрація Брауна є реакцією на рішення Європарламенту. Так, під час голосування у Страсбурзі Європейський парламент скасував імунітет депутата Європарламенту Гжегожа Брауна. Це стало продовженням процесу, який почався у Польщі, адже там також скасували імунітет для нього.

Ще у червні 2024 року прокуратура звернулася до Європарламенту із запитом про скасування імунітету, що захищає політика від судового переслідування. Справа стосується подій грудня 2023 року, коли Браун під час офіційної церемонії у Сеймі загасив ханукальні свічки за допомогою вогнегасника. Крім того, у Німеччині Браун блокував лекцію про Голокост, а у краківському суді – викинув ялинку на смітник, яку встановили для суддів.

Загалом, кандидату у президенти Польщі інкримінують звинувачення за 7 справами.

Крім того, кілька днів тому прихильники Брауна зірвали український прапор з будівлі мерії у місті Біла Підляська. Сам Браун підтримав такі дії та взяв всю провину на себе.