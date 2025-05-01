Інцидент уже розслідують правоохоронці. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на місцеву поліцію та генерального прокурора Польщі Адама Боднара.

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Що відомо про інцидент

Натовп разом з ультраправим депутатом Європейського парламенту й кандидатом у президенти Польщі Брауном здійснив "штурм" будівлі мерії на площі Свободи. Особу чоловіка, що зірвав український стяг уже встановили.

У поліції міста заявили, що вживатимуть відповідних заходів – зберуть докази та передадуть їх до прокуратури.

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Окрім того, у вівторок, 6 травня, Європарламент голосуватиме за зняття недоторканності з Брауна. Окружна прокуратура Варшави хоче звинуватити його у 7 правопорушеннях, зокрема через скандальну поведінку в Сеймі, хуліганські дії та заяв під час дебатів.

До слова, український посол у Польщі Василь Боднар назвав інцидент "свідомою провокацією" та закликав протистояти подібному під час боротьби за спільну безпеку.

Нагадаємо, напередодні Браун на чолі натовпу вдерся до лікарні, де погрожував лікарці арештом за нібито проведення аборту на пізньому терміні.