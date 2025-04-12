Усе залежить від поглядів виборців, а серед громадян Польщі зараз спостерігається погане ставлення до українців. Це 24 Каналу зауважив доктор філософії, політичний експерт Андрій Городницький.

Читайте також Дебати в Польщі: кандидати в президенти посперечалися через Україну

"Теперішня влада дуже прихильно ставилася до українців, але це не працює. Навіть вони будуть на хвилі приязності до українців долучатися до влади, то це може змінитися в будь-яку секунду, тому що цього вимагає електорат. Вони будуть вимушені на це зважати. На жаль, з кожним днем ситуація з нелюбов'ю до України у Польщі погіршується", – вважає він.

За яких умов ситуація може змінитися

Андрій Городницький зазначив, що зараз кандидати у президенти Польщі розповідають, що має бути повага, виправлення історичних помилок і так далі. Звучать загальні політичні фрази, але нічого конкретного. Найімовірніше, цього не відбудеться найближчим часом. Тому що на це немає запиту від населення насамперед.

Немає тригера. Українці там нічого не роблять. Вони не створюють проукраїнські рухи, якусь діяльність, м'яку українізацію. Але в Польщі можна проводити м'яку українізацію і показувати, що українці – це їхні хороші друзі. Ми маємо показати, що українці – це їхні друзі, партнери, з нами можна заробляти величезні кошти. Тобто ми можемо знайти користь,

– сказав політичний експерт.

Водночас, за його словами, потрібно розв'язати ці історичні питання, щоб політики Польщі взагалі про це не згадували. Зокрема, поляки мають ухвалити відповідні закони.