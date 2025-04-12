Все зависит от взглядов избирателей, а среди граждан Польши сейчас наблюдается плохое отношение к украинцам. Это 24 Каналу отметил доктор философии, политический эксперт Андрей Городницкий.

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"Нынешняя власть очень благосклонно относилась к украинцам, но это не работает. Даже они будут на волне дружелюбия к украинцам приобщаться к власти, то это может измениться в любую секунду, потому что этого требует электорат. Они будут вынуждены это учитывать. К сожалению, с каждым днем ситуация с нелюбовью к Украине в Польше ухудшается", – считает он.

При каких условиях ситуация может измениться

Андрей Городницкий отметил, что сейчас кандидаты в президенты Польши рассказывают, что должно быть уважение, исправление исторических ошибок и так далее. Звучат общие политические фразы, но ничего конкретного. Скорее всего, этого не произойдет в ближайшее время. Потому что на это нет запроса от населения прежде всего.

Нет триггера. Украинцы там ничего не делают. Они не создают проукраинские движения, какую-то деятельность, мягкую украинизацию. Но в Польше можно проводить мягкую украинизацию и показывать, что украинцы – это их хорошие друзья. Мы должны показать, что украинцы – это их друзья, партнеры, с нами можно зарабатывать огромные средства. То есть мы можем найти пользу,

– сказал политический эксперт.

В то же время, по его словам, нужно решить эти исторические вопросы, чтобы политики Польши вообще об этом не вспоминали. В частности, поляки должны принять соответствующие законы.