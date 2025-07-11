Заперечував злочини нацистів у "таборі смерті": польський політик Браун знову потрапив у скандал

Про це пише 24 Канал з посиланням на RMF24. Правоохоронці взялися за розслідування за фактом заперечення злочинів нацистів.

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Польський депутат заперечив злочини в концтаборі "Аушвіц-Біркенау"

Польський політик і депутат Європарламенту Гжегож Браун, який нещодавно потрапив у скандал через те, що зірвав прапор Європейського Союзу в одному з міністерств, знову зробив гучну заяву. Він вважає, що в таборі "Аушвіц-Біркенау", що діяв у Польщі за часів нацистської Німеччини, не вбивали людей у газових камерах. Існування такого методу катувань Браун назваав "фейком". Але він також визнав, що нацисти застосовували так звані "ритуальні вбивства".

Прокуратура та музей "Аушвіц-Біркенау", що розташований на території колишнього табору, різко відреагували на скандальні слова Гжегожа Брауна. В музеї Освенцима зазначають, що табір був "фабрикою" промислової злочинності, адже там вбили близько 1,1 мільйона людей.

Скандальна та лицемірна заява Гжегожа Брауна, у якій він заперечує існування газових камер у концентраційному таборі "Освенцим", є не лише актом заперечення, а злочином, що переслідується за польським законодавством. Це також акт образи пам'яті жертв,

– сказав директор музею.

У Варшавській районній прокуратурі заявила, що за фактом висловлювань Брауна проводиться розслідування. Депутату від "Конфедерації Польської Корони" може загрожувати до 3 років позбавлення волі або штраф.

Членкиня польського парламенту від лівих сил Анна Марія Жуковська також показала повідомлення про підозру у злочині, виписану на ім'я Гжегожа Брауна.