Десятки ракет Patriot и Stinger: в NBC рассказали, какие поставки США приостановили для Украины

Пентагон приостановил некоторые поставки оружия для Украины из-за опасений истощения запасов США. Среди задержанных боеприпасов, в частности, десятки ракет Patriot, Hellfire и Stinger.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на NBC News.

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Задержка поставок оружия

Министр обороны США Пит Гегсет приказал приостановить отправку ракет и боеприпасов в Украину из-за обеспокоенности состоянием американских арсеналов. Журналистам об этом рассказали два чиновника Пентагона, два представителя Конгресса и два осведомленных источника.

Среди задержанного вооружения:

десятки ракет-перехватчиков класса "земля-воздух" дальнего радиуса действия Patriot ;

; более 250 высокоточных систем GMLRS (Guided Multiple Launch Rocket System), наносящих удары по наземным целям.

(Guided Multiple Launch Rocket System), наносящих удары по наземным целям. более 100 ракет "воздух-земля" Hellfire , противотанковые или для ударов по укрепленным целям;

, противотанковые или для ударов по укрепленным целям; десятки переносных ракет класса "земля-воздух" Stinger ;

; ракеты класса "воздух-воздух" AIM .

. 155-миллиметровые гаубичные боеприпасы , используемые для ударов по наземным целям;

, используемые для ударов по наземным целям; гранатометы против наземных целей.

Гегсет отдал распоряжение через несколько недель после того, как издал меморандум о проверке боезапасов армии США. Они исчерпываются после лет поставок оружия Украине, а также почти двух лет активных действий на Ближнем Востоке, в частности, в войне с повстанцами-хуситами в Йемене и защите Израиля и других союзников от Ирана.

Задержка поставок может продлиться до завершения этой оценки, а если боеприпасы окажутся в дефиците или нужны в других регионах, их могут не отправить еще дольше,

– подчеркнули источники NBC.

В свою очередь, министерство обороны США официально не прокомментировало ситуацию.