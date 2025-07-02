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Геополитика Америка Десятки ракет Patriot и Stinger: в NBC рассказали, какие поставки США приостановили для Украины
2 июля, 06:46
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Десятки ракет Patriot и Stinger: в NBC рассказали, какие поставки США приостановили для Украины

Тимур Еремьянц
Основні тези
  • Пентагон приостановил некоторые поставки оружия для Украины из-за опасений истощения запасов США, включая ракеты Patriot, Hellfire и Stinger.
  • Министр обороны США Пит Гегсет приказал приостановить отправку ракет после проверки боезапасов армии, которая исчерпывается из-за поставок Украине и действий на Ближнем Востоке.
  • Задержка поставок может продолжаться до завершения оценки запасов, а если боеприпасы окажутся в дефиците, их отправка может быть отложена.

Пентагон приостановил некоторые поставки оружия для Украины из-за опасений истощения запасов США. Среди задержанных боеприпасов, в частности, десятки ракет Patriot, Hellfire и Stinger.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на NBC News.

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Задержка поставок оружия

Министр обороны США Пит Гегсет приказал приостановить отправку ракет и боеприпасов в Украину из-за обеспокоенности состоянием американских арсеналов. Журналистам об этом рассказали два чиновника Пентагона, два представителя Конгресса и два осведомленных источника.

Среди задержанного вооружения:

  • десятки ракет-перехватчиков класса "земля-воздух" дальнего радиуса действия Patriot;
  • более 250 высокоточных систем GMLRS (Guided Multiple Launch Rocket System), наносящих удары по наземным целям.
  • более 100 ракет "воздух-земля" Hellfire, противотанковые или для ударов по укрепленным целям;
  • десятки переносных ракет класса "земля-воздух" Stinger;
  • ракеты класса "воздух-воздух" AIM.
  • 155-миллиметровые гаубичные боеприпасы, используемые для ударов по наземным целям;
  • гранатометы против наземных целей.

Гегсет отдал распоряжение через несколько недель после того, как издал меморандум о проверке боезапасов армии США. Они исчерпываются после лет поставок оружия Украине, а также почти двух лет активных действий на Ближнем Востоке, в частности, в войне с повстанцами-хуситами в Йемене и защите Израиля и других союзников от Ирана.

Задержка поставок может продлиться до завершения этой оценки, а если боеприпасы окажутся в дефиците или нужны в других регионах, их могут не отправить еще дольше,
– подчеркнули источники NBC.

В свою очередь, министерство обороны США официально не прокомментировало ситуацию.