Не только смена посла: появились сигналы о кардинальном изменении отношений США и Украины

Дональд Трамп решил возобновить помощь Украине и даже обещает увеличение поставок. Решение о приостановке поддержки, скорее всего, было игрой.

Такое мнение 24 Каналу высказал израильский журналист Цви Зильбер, объяснив, что президент США хотел нажать на европейцев. Для него идеальным вариантом будет предоставлять вооружение за деньги Европы.

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Почему Трамп изменил мнение относительно Украины

Америка имеет много вооружения, поэтому для страны было бы выгодно продавать его Европе. Соответственно дальше оно попадет в Украину. Отношение Трампа к войне также изменилось за последние месяцы.

Влияние пророссийской группы, которая убеждала остановить помощь и отказаться от Украины, – уменьшилось. Наоборот мы видим давление внутри республиканской партии и Конгресса для поддержки нашего государства. Более того, Трамп не ожидал категорической реакции Украины, которая показала, что готова бороться несмотря ни на что.

Также Трамп увидел, что Европа готова выделять 5% ВВП на военные расходы, то есть там никто не шутит. Учитывая это, ему приходится менять свои взгляды. Хорошо, что Трампа все-таки можно убедить,

– заметил Цви Зильбер.

Политика США "выравнивается", а Трамп все чаще недоволен действиями России. Он сказал, что Дмитрий Медведев "играет с огнем", а Владимир Путин его разочаровал. Мы уже видим, что американский лидер меняет свои подходы.

Могут ли поменять посла Украины в США

В последнее время не утихают обсуждения относительно кандидатуры нового посла Украины в Соединенных Штатах. Западные СМИ называют немало вариантов, среди которых ряд министров. Скорее всего, Оксану Маркарову действительно заменят на этой должности.

Это тоже отражает изменения, которые происходят между Украиной и Америкой. Можно вспомнить, что в Оксаны Маркаровой была конфликтная ситуация с республиканцами, когда Владимир Зеленский по ее инициативе приехал на военный завод. Там находилась вице-президент США, которая баллотировалась в президенты.

Тогда республиканцы очень озлобились. С этого времени прошло уже около года. Поэтому замена посла может стать еще одним толчком к налаживанию отношений с американцами.

К слову, Дональд Трамп заявил, что недоволен действиями Путина, который "убивает своих и украинских солдат". Он пообещал сделать "сюрприз" главе Кремля. Перед тем президент США говорил об отсутствии прогресса в войне.