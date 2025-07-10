Такое мнение 24 Каналу высказал израильский журналист Цви Зильбер, объяснив, что президент США хотел нажать на европейцев. Для него идеальным вариантом будет предоставлять вооружение за деньги Европы.

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Почему Трамп изменил мнение относительно Украины

Америка имеет много вооружения, поэтому для страны было бы выгодно продавать его Европе. Соответственно дальше оно попадет в Украину. Отношение Трампа к войне также изменилось за последние месяцы.

Влияние пророссийской группы, которая убеждала остановить помощь и отказаться от Украины, – уменьшилось. Наоборот мы видим давление внутри республиканской партии и Конгресса для поддержки нашего государства. Более того, Трамп не ожидал категорической реакции Украины, которая показала, что готова бороться несмотря ни на что.

Также Трамп увидел, что Европа готова выделять 5% ВВП на военные расходы, то есть там никто не шутит. Учитывая это, ему приходится менять свои взгляды. Хорошо, что Трампа все-таки можно убедить,

– заметил Цви Зильбер.

Политика США "выравнивается", а Трамп все чаще недоволен действиями России. Он сказал, что Дмитрий Медведев "играет с огнем", а Владимир Путин его разочаровал. Мы уже видим, что американский лидер меняет свои подходы.

Могут ли поменять посла Украины в США

В последнее время не утихают обсуждения относительно кандидатуры нового посла Украины в Соединенных Штатах. Западные СМИ называют немало вариантов, среди которых ряд министров. Скорее всего, Оксану Маркарову действительно заменят на этой должности.

Это тоже отражает изменения, которые происходят между Украиной и Америкой. Можно вспомнить, что в Оксаны Маркаровой была конфликтная ситуация с республиканцами, когда Владимир Зеленский по ее инициативе приехал на военный завод. Там находилась вице-президент США, которая баллотировалась в президенты.

Тогда республиканцы очень озлобились. С этого времени прошло уже около года. Поэтому замена посла может стать еще одним толчком к налаживанию отношений с американцами.

К слову, Дональд Трамп заявил, что недоволен действиями Путина, который "убивает своих и украинских солдат". Он пообещал сделать "сюрприз" главе Кремля. Перед тем президент США говорил об отсутствии прогресса в войне.