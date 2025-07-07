Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Financial Times.

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Почему могут уволить Макарову

Издание со ссылкой на источники сообщает, что на следующей неделе в правительстве Украины могут произойти масштабные кадровые изменения. Речь идет, частности, о вероятном увольнении Оксаны Маркаровой с должности посла Украины в США.

По информации газеты, этот вопрос обсуждался во время разговора между президентом Украины Владимиром Зеленским и американским лидером Дональдом Трампом.

Среди причин увольнения, в частности, критика в адрес Маркаровой со стороны союзников Трампа. Некоторые из них считают ее слишком приближенной к демократам.

Если ее уволят, этот шаг могут трактовать, мол, как жест навстречу действующей американской администрации.

Зеленский, по словам одного из украинских чиновников, стремится назначить на эту должность человека, который будет одновременно понятным для Белого дома и Конгресса США.

Кто может возглавить должность посла в США

Среди потенциальных кандидатов на должность нового посла собеседники издания назвали:

премьер-министра Дениса Шмыгаля,

вице-премьера по вопросам евроинтеграции Ольгу Стефанишину,

министра обороны Рустема Умерова,

министра энергетики Германа Галущенко,

заместителя руководителя ОП Игоря Жовкву,

министра культуры Николая Точицкого.

Кроме того, по данным FT, в рамках будущих изменений в Кабинете министров министр экономики Юлия Свириденко может заменить Дениса Шмыгаля.

Ранее сообщалось, что финальное решение относительно увольнения Оксаны Макаровой могут принять во время Ставки 15 июля. Возможные изменения способны повлиять на дальнейшее взаимодействие с администрацией США.