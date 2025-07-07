Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Financial Times.

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Чому можуть звільнити Макарову

Видання з посиланням на джерела повідомляє, що наступного тижня в уряді України можуть відбутися масштабні кадрові зміни. Йдеться, зокрема, про ймовірне звільнення Оксани Маркарової з посади посла України у США.

За інформацією газети, це питання обговорювалося під час розмови між президентом України Володимиром Зеленським та американським лідером Дональдом Трампом.

Серед причин звільнення, зокрема, критика на адресу Маркарової з боку союзників Трампа. Деякі з них вважають її занадто наближеною до демократів.

Якщо її звільнять, цей крок можуть трактувати, мовляв, як жест назустріч чинній американській адміністрації.

Зеленський, за словами одного з українських високопосадовців, прагне призначити на цю посаду людину, яка буде водночас зрозумілою для Білого дому і Конгресу США.

Хто може очолити посаду посла у США

Серед потенційних кандидатів на посаду нового посла співрозмовники видання назвали:

прем'єр-міністра Дениса Шмигаля,

віцепрем'єрку з питань євроінтеграції Ольгу Стефанішину,

міністра оборони Рустема Умєрова,

міністра енергетики Германа Галущенка,

заступника керівника ОП Ігоря Жовкву,

міністра культури Миколу Точицького.

Крім того, за даними FT, у межах майбутніх змін у Кабінеті міністрів міністерка економіки Юлія Свириденко може замінити Дениса Шмигаля.

Раніше повідомлялось, що фінальне рішення щодо звільнення Оксани Макарової можуть ухвалити під час Ставки 15 липня. Можливі зміни здатні вплинути на подальшу взаємодію з адміністрацією США.