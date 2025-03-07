Премьер Канады считает, что пошлины Трампа являются поводом для аннексии страны

Дональд Трамп ввел против Канады пошлины. Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли считает такие действия поводом для будущей аннексии страны

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Hill.

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Что в Канаде думают о пошлинах Трампа

Мелани Жоли отрицает данные Трампа по безопасности границ Канады. По ее словам, менее 1% смертельного наркотика фентанил поступает из ее страны – она убеждена, что Канада имеет очень прочную границу.

Министр отметила что пошлины – это лишь повод. Жоли, в свою очередь, обвинила США в том, что они сами являются экспортером нелегальных мигрантов, нелегального оружия и нелегальных наркотиков в Канаду.

На кону стоит нечто большее. Президент Трамп хочет довести нас до состояния, когда мы будем гораздо слабее экономически, чтобы в конце концов аннексировать нас,

– подчеркнула Жоли.

Министр подчеркнула, что Белый дом продемонстрировал слишком много неуважения, назвав Канаду 51-м штатом и премьер-министра Джастина Трюдо губернатором.