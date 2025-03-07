Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Hill.

Смотрите также В ответ на тарифы Трампа: провинции Канады останавливают продажу американского алкоголя

Что в Канаде думают о пошлинах Трампа

Мелани Жоли отрицает данные Трампа по безопасности границ Канады. По ее словам, менее 1% смертельного наркотика фентанил поступает из ее страны – она убеждена, что Канада имеет очень прочную границу.

Министр отметила что пошлины – это лишь повод. Жоли, в свою очередь, обвинила США в том, что они сами являются экспортером нелегальных мигрантов, нелегального оружия и нелегальных наркотиков в Канаду.

На кону стоит нечто большее. Президент Трамп хочет довести нас до состояния, когда мы будем гораздо слабее экономически, чтобы в конце концов аннексировать нас,

– подчеркнула Жоли.

Министр подчеркнула, что Белый дом продемонстрировал слишком много неуважения, назвав Канаду 51-м штатом и премьер-министра Джастина Трюдо губернатором.