Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Hill.
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Что в Канаде думают о пошлинах Трампа
Мелани Жоли отрицает данные Трампа по безопасности границ Канады. По ее словам, менее 1% смертельного наркотика фентанил поступает из ее страны – она убеждена, что Канада имеет очень прочную границу.
Министр отметила что пошлины – это лишь повод. Жоли, в свою очередь, обвинила США в том, что они сами являются экспортером нелегальных мигрантов, нелегального оружия и нелегальных наркотиков в Канаду.
На кону стоит нечто большее. Президент Трамп хочет довести нас до состояния, когда мы будем гораздо слабее экономически, чтобы в конце концов аннексировать нас,
– подчеркнула Жоли.
Министр подчеркнула, что Белый дом продемонстрировал слишком много неуважения, назвав Канаду 51-м штатом и премьер-министра Джастина Трюдо губернатором.