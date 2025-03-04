Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на заявление Дональда Трампа. Президент США пригрозил Канаде введением новых пошлин в случае введения пошлин на американские товары со стороны Канады.

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Трамп пригрозил Канаде повышением пошлин

На своей странице в Truth Social Трамп обозвал Трюдо "губернатором".

Пожалуйста, объясните губернатору Трюдо из Канады, что когда он вводит соответствующую пошлину на США, наша взаимная пошлина немедленно вырастет на такую же сумму,

– написал он.

Это заявление стало реакцией на возможные новые таможенные меры со стороны Канады, что могут повлиять на торговые отношения между двумя странами.

К слову, Трамп ввел новые пошлины на импорт из Мексики и Канады в размере 25% и удвоил тарифы на китайские товары до 20%, что вызвало торговые конфликты с тремя главными партнерами США.

Экономические эксперты предупреждают, что новые пошлины могут привести к рецессии, потери рабочих мест и повышение расходов для потребителей, а также негативно повлиять на финансовые рынки.