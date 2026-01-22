После Москвы переговоры по Украине продолжатся в Абу-Даби, Виткофф

Мирные переговоры по окончанию войны в Украине продолжатся после встреч американских представителей в Москве. Дальнейшие обсуждения запланированы в Абу-Даби.

Соответствующую информацию сообщил специальный представитель США Стив Уиткофф в четверг, 22 января, во время украинского завтрака в Давосе, пишет 24 Канал.

Что сказал Уиткофф о предстоящих переговорах?

Американский чиновник в рамках завтрака заявил, что сейчас переговорный процесс выходит на финальный этап. Стив Уиткофф раскрыл, что после его визита в Москву работа продолжится в Абу-Даби.

По его словам, во время переговоров в ОАЭ будут работать рабочие группы, в частности на уровне военных. В то же время Стив Уиткофф отметил прогресс в переговорах и высоко оценил украинскую команду переговорщиков.

Сегодня вечером уезжаем в Москву. Мы не остаемся на ночь. Прямо в Абу-Даби. Это важный момент, потому что в Абу-Даби будут рабочие группы,

– сообщил он.

Что известно о переговорах в Москве?