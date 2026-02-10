Наступать некому: FT раскрыли реальные масштабы потерь в российской армии
- Военные потери России оцениваются в не менее 325 тысяч погибших, а темпы продвижения составляют лишь 15 – 70 метров в сутки.
- Дезертирство в российской армии достигло рекордного уровня, а финансовые стимулы для привлечения наемников исчерпываются, усложняя поддержание наступательного давления.
Резкий рост потерь российской армии в войне против Украины все больше подрывает способность Кремля реализовывать наступательные планы и удерживать темпы боевых действий. Аналитики отмечают, что нынешняя тактика России не приносит оперативных прорывов, а массовые потери, дезертирство и проблемы с мобилизацией лишь усугубляют кризис на фронте.
Неопытные новобранцы используются для компенсирования потерь. Об этом пишет Financial Times.
Что известно о реальных потерях России?
По словам старшего научного сотрудника Фонда Карнеги за международный мир Майкла Кофмана, нынешняя тактика России не позволяет достигать существенных результатов на поле боя. Он отметил, что ставка Владимира Путина на постоянное давление вдоль фронта не приводит к оперативным прорывам.
Согласно данным аналитиков, темпы продвижения российских войск на ключевых направлениях составляют лишь 15 – 70 метров в сутки. В отчете Центра стратегических и международных исследований (CSIS) говорится, что это медленнее, чем в большинстве войн за последние 100 лет.
Общие потери России оцениваются минимум в 325 тысяч погибших. Президент Владимир Зеленский сообщил, что Россия ежемесячно теряет от 30 до 35 тысяч военных убитыми или тяжелоранеными.
В то же время аналитическая группа Frontelligence Insight фиксирует рекордный уровень дезертирства в армии России, связывая это с наступательной тактикой без учета потерь.
Латвийская разведка отмечает, что до 70 – 80% потерь с обеих сторон вызваны применением беспилотников. Из-за постоянной угрозы с воздуха эвакуация раненых остается чрезвычайно рискованной.
Несмотря на ежемесячное пополнение армии примерно на 35 тысяч человек, большинство новобранцев только компенсирует текущие потери. Эксперты отмечают, что финансовые стимулы для привлечения наемников постепенно исчерпываются, что затрудняет для России поддержание длительного наступательного давления.
Какие еще потери понесут россияне в войне с Украиной?
Украинские силы нанесли удары по центру подготовки пилотов БпЛА и производству FPV-дронов на оккупированной части Запорожской области. Кроме атак на оккупированных территориях, успехи были достигнуты и на территории России, в частности у Теткино Курской области.
9 февраля стало известно, что Силы обороны Украины нанесли удары по военным объектам в Ростове, Судже и на временно оккупированных территориях. В результате одной из атак было уничтожено около 6 тысяч FPV-дронов, а также повреждены другие контейнеры с беспилотниками.
Ранее Генштаб ВСУ подтвердил повреждение объектов на полигоне Капустин Яр в России, в частности сооружения для обслуживания баллистических ракет. Силы обороны Украины также ударили по вражеским стратегическим объектам на временно оккупированных территориях.