США за время войны с Ираном потеряли по меньшей мере 7 самолетов, – CNN

СМИ пишут, что США в войне с Ираном потеряли по меньшей мере 7 своих самолетов. Одни из последних – F-15 и A-10.

Но цифра неточная, ведь сообщалось и о повреждении других бортов. Об этом пишет CNN.

Что известно о потерях США в авиации?

Истребитель F-15 американцы потеряли 3 апреля. Иран взял на себя ответственность за сбивание. Борт упал в горах на иранские территории. Пилота нашли в тот же день, а 5 апреля – члена экипажа. Во время поисков пострадать мог вертолет. Кроме того, американцы самостоятельно уничтожили 2 транспортных самолета, чтобы ими не воспользовался враг.

Штурмовик A-10 Warthog упал примерно тогда же, когда сбили F-15. Произошло это над Ормузским проливом, пилот спасся.

27 марта самолет радиочастотного обнаружения и управления E-3 Sentry был уничтожен на взлетной полосе во время иранской атаки на авиабазу Принца Султана в Саудовской Аравии. Тогда по меньшей мере 10 американских военнослужащих получили ранения. Тогда также был поврежден самолет-заправщик ВВС США.

12 марта аварии потерпел реактивный заправщик KC-135 в Ираке. Погибло 6 членов экипажа американских авиакомпаний. Этот борт не был сбит вражеским или дружественным огнем, а был вовлечен в инцидент с другим самолетом во время участия в операции в Иране. Второй самолет безопасно приземлился.

А 2 марта три F-15 были сбиты кувейтскими системами ПВО дружественным огнем. Все 6 членов экипажа безопасно катапультировались, 3 из них вернулись к боевым действиям.

Но и это еще не все. Были сообщения об американском истребителе F-35, который совершил аварийную посадку на авиабазе США на Ближнем Востоке после того, как его поразил Иран.

Потери США