Заговорили совсем другим тоном, – политтехнолог предположил, почему Трамп сменил риторику
- Политтехнолог Тарас Загородний считает, что у Трампа с Путиным есть конфликт интересов из-за нефти и газа, что может способствовать возвращению Украине границ 1991 года.
- Риторика Трампа изменилась из-за поездки Келлога в Украину и давления выборов и Республиканской партии, которая требует решительных действий в отношении России.
Из последних высказываний Дональда Трампа сложно понять, какой риторики в отношении войны России он все же придерживается. С одной стороны, президент США делает заявления о возможности Киева выиграть войну и вернуть утраченные территории, а с другой – возлагает ответственность за поддержку нашей страны на Европу и НАТО.
В эфире 24 Канала политтехнолог Тарас Загородний разобрал, какой же риторики относительно российско-украинской войны придерживается Трамп и почему изменил свои взгляды.
Что изменило риторику Трампа?
Политтехнолог убежден, что именно при Трампе Украина имеет шансы вернуть границы 1991 года. Потому что у Трампа с Владимиром Путиным фундаментальный конфликт интересов по нефти и газу.
Американский лидер хочет продавать больше своей нефти и газа, особенно в Европе на премиальном рынке, поэтому давит на европейцев, чтобы они вообще прекратили покупать российскую нефть и газ. В то же время Путин хочет, чтобы европейцы сняли санкции, поскольку без европейского рынка экономика России просто не выживет.
Это очень хорошая история, потому что чем меньше связей России и Европы, тем лучше для нас. Вообще война России против Украины стала возможна как раз из-за энергетической зависимости Европы от российских энергоносителей,
– отметил Загородний.
Сейчас риторика Трампа относительно войны в Украине несколько изменилась, толчком для этого стала совокупность ряда обстоятельств. В частности, поездка Келлога в Украину. Он изучал внимательно, что вообще происходит в Украине, армейскую структуру, разработки украинского ВПК, возможность осуществлять глубинные операции по территории России.
Политтехнолог отметил, что ни одного замечания со стороны Трампа относительно ударов по нефтяной и газовой отраслях России нет. В отличие от администрации Джо Байдена, который устраивал истерики по этому поводу. Это еще раз говорит, что Трампу не нужна российская нефть, у него есть свои производители.
После того как Украина показала силу, США поняли, что стратегическое преимущество нарастает. Есть дроны и ракеты, которые способны результативно уничтожать нефтегазовую отрасль России,
– сказал Загородний.
У россиян уже начинается дефицит бензина и дизеля. Цена на него выросла до 20%. Это очень плохая история для российской экономики. Американцы видят, что Украина демонстрирует силу и субъектность, начинают говорить совсем другим тоном, потому что США любят делать ставки на победителей.
К тому же на Трампа давят выборы, которые начинаются в Конгресс, и Республиканская партия, которая требует более решительных действий в отношении России. По мнению политтехнолога, в команде Трампа поняли, что оторвать Россию от Китая, как надеялись, маловероятно, поэтому делают соответствующие выводы.
Последние заявления Трампа по Украине и России
На полях Генассамблеи ООН американский политик много говорил о войне в Украине. В частности, Трамп похвалил Президента Украины Владимира Зеленского, назвав его храбрым мужчиной, который ведет ожесточенную борьбу.
Также Трамп заявил, что детально ознакомился с военно-экономической ситуацией между Украиной и Россией и осознал экономические трудности, которые она создает для Москвы.
По словам, президента США Украина может освободить все оккупированные территории при поддержке Евросоюза. Однако некоторые СМИ считают, что таким образом он сигнализирует, что США "умывают руки" от поддержки Украины.