Из последних высказываний Дональда Трампа сложно понять, какой риторики в отношении войны России он все же придерживается. С одной стороны, президент США делает заявления о возможности Киева выиграть войну и вернуть утраченные территории, а с другой – возлагает ответственность за поддержку нашей страны на Европу и НАТО.

В эфире 24 Канала политтехнолог Тарас Загородний разобрал, какой же риторики относительно российско-украинской войны придерживается Трамп и почему изменил свои взгляды.

Обратите внимание Позиции изменились, – аналитик разобрал самые громкие заявления Трампа в ООН

Что изменило риторику Трампа?

Политтехнолог убежден, что именно при Трампе Украина имеет шансы вернуть границы 1991 года. Потому что у Трампа с Владимиром Путиным фундаментальный конфликт интересов по нефти и газу.

Американский лидер хочет продавать больше своей нефти и газа, особенно в Европе на премиальном рынке, поэтому давит на европейцев, чтобы они вообще прекратили покупать российскую нефть и газ. В то же время Путин хочет, чтобы европейцы сняли санкции, поскольку без европейского рынка экономика России просто не выживет.

Это очень хорошая история, потому что чем меньше связей России и Европы, тем лучше для нас. Вообще война России против Украины стала возможна как раз из-за энергетической зависимости Европы от российских энергоносителей,

– отметил Загородний.

Сейчас риторика Трампа относительно войны в Украине несколько изменилась, толчком для этого стала совокупность ряда обстоятельств. В частности, поездка Келлога в Украину. Он изучал внимательно, что вообще происходит в Украине, армейскую структуру, разработки украинского ВПК, возможность осуществлять глубинные операции по территории России.

Политтехнолог отметил, что ни одного замечания со стороны Трампа относительно ударов по нефтяной и газовой отраслях России нет. В отличие от администрации Джо Байдена, который устраивал истерики по этому поводу. Это еще раз говорит, что Трампу не нужна российская нефть, у него есть свои производители.

После того как Украина показала силу, США поняли, что стратегическое преимущество нарастает. Есть дроны и ракеты, которые способны результативно уничтожать нефтегазовую отрасль России,

– сказал Загородний.

У россиян уже начинается дефицит бензина и дизеля. Цена на него выросла до 20%. Это очень плохая история для российской экономики. Американцы видят, что Украина демонстрирует силу и субъектность, начинают говорить совсем другим тоном, потому что США любят делать ставки на победителей.

К тому же на Трампа давят выборы, которые начинаются в Конгресс, и Республиканская партия, которая требует более решительных действий в отношении России. По мнению политтехнолога, в команде Трампа поняли, что оторвать Россию от Китая, как надеялись, маловероятно, поэтому делают соответствующие выводы.

Последние заявления Трампа по Украине и России