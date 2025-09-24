Об этом 24 Каналу рассказал руководитель аналитического отдела Центра контент-анализа Сергей Стуканов. По его словам, Дональд Трамп – человек настроения и эмоций. Поэтому не стоит удивляться, если через некоторое время он снова публично изменит риторику.

Как понимать новые заявления Трампа?

По словам Стуканова, к заявлениям Трампа всегда нужно относиться несколько по-философски. Нужно понимать, что через определенное время он вполне может сделать заявления, которые не понравятся украинцам.

В общем недавние заявления Трампа оказались довольно интересными. Прежде всего он назвал Россию бумажным тигром. И это довольно интересные слова.

Это – сильное заявление, которое, в частности, сигнализирует другим странам мира, как США и персонально Трамп сейчас относятся к России. И тутпрозвучало определенное пренебрежение. В представлении Трампа настоящая военная мощь должна была бы победить в этой войне за неделю. Вместо этого они барахтаются уже 3 года и 7 месяцев. И за это время не смогли даже полностью захватить Донецкую область. Хотя до полномасштабной войны контролировали где-то треть области,

– сказал Стуканов.

Также неожиданным было заявление, что Украина способна освободить все территории, которые захватила Россия. Это свидетельствует об изменении нарративов. Еще несколько месяцев назад он рассказывал, что Украина не имеет карт. Сейчас Трамп подчеркивает, что россияне не способны достичь результата, а наше государство смело воюет.

Другой крайне важный момент – Трамп заявил о проблемах в российской экономике. Президент США осознает об экономической подоплеке этой войны.

Сенатор Грэм впоследствии сказал о переломном моменте после заявлений Трампа. Но на самом деле в ближайшие недели и месяцы станет ясно, изменится ли политика США. Нужно относиться к этому философски,

– подчеркнул Стуканов.

Новые заявления Трампа об Украине: коротко