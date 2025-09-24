Про це 24 Каналу розповів керівник аналітичного відділу Центру контент-аналізу Сергій Стуканов. За його словами, Дональд Трамп – людина настрою та емоцій. Тому не варто дивуватися, якщо через певний час він знову публічно змінить риторику.

Як розуміти нові заяви Трампа?

За словами Стуканова, до заяв Трампа завжди потрібно ставитися дещо по-філософськи. Потрібно розуміти, що через певний час він цілком може зробити заяви, які не сподобаються українцям.

Загалом нещодавні заяви Трампа виявилися досить цікавими. Насамперед він назвав Росію паперовим тигром. І це досить цікаві слова.

Це – сильна заява, яка, зокрема, сигналізує іншим країнам світу, як США та персонально Трамп зараз ставляться до Росії. І тут пролунала певна зневага. В уявленні Трампа справжня військова потуга мала б перемогти у цій війні за тиждень. Натомість вони борсаються вже 3 роки і 7 місяців. І за цей час не змогли навіть повністю захопити Донецьку область. Хоч до повномасштабної війни контролювали десь третину області,

– сказав Стуканов.

Також несподіваною була заява, що Україна здатна звільнити усі території, які захопила Росія. Це свідчить про зміну наративів. Ще кілька місяців тому він розповідав, що Україна не має карт. Зараз Трамп підкреслює, що росіяни не спроможні досягти результату, а наша держава сміливо воює.

Інший вкрай важливий момент – Трамп заявив про проблеми в російській економіці. Президент США усвідомлює про економічне підґрунтя цієї війни.

Сенатор Грем згодом сказав про переломний момент після заяв Трампа. Але насправді в найближчі тижні та місяці стане ясно, чи зміниться політика США. Потрібно ставитися до цього філософсько,

– підкреслив Стуканов.

