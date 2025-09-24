З останніх висловлювань Дональда Трампа складно зрозуміти, якої риторики щодо війни Росії він все ж таки дотримуються. З одного боку, президент США робить заяви про можливість Києва виграти війну та повернути втрачені території, а з іншого – покладає відповідальність за підтримку нашої країни на Європу та НАТО.

В етері 24 Каналу політтехнолог Тарас Загородній розібрав, якої ж риторики щодо російсько-української війни дотримується Трамп та чому змінив свої погляди.

Зверніть увагу Позиції змінились, – аналітик розібрав найгучніші заяви Трампа в ООН

Що змінило риторику Трампа?

Політтехнолог переконаний, що саме при Трампі Україна має шанси повернути кордони 1991 року. Тому що у Трампа з Володимиром Путіним фундаментальний конфлікт інтересів щодо нафти та газу.

Американський лідер хоче продавати більше своєї нафти та газу, особливо в Європі на преміальному ринку, тому тисне на європейців, щоб вони взагалі припинили купувати російську нафту та газ. Водночас Путін хоче, щоб європейці зняли санкції, оскільки без європейського ринку економіка Росії просто не виживе.

Це дуже гарна історія, тому що чим менше зв'язків Росії та Європи, тим краще для нас. Взагалі війна Росії проти України стала можлива якраз через енергетичну залежність Європи від російських енергоносіїв,

– зазначив Загородній.

Зараз риторика Трампа щодо війни в Україні дещо змінилася, поштовхом для цього стала сукупність низки обставин. Зокрема, поїздка Келлога в Україну. Він вивчав уважно, що взагалі відбувається в Україні, армійську структуру, розробки українського ВПК, можливість здійснювати глибинні операції по території Росії.

Політтехнолог наголосив, що жодного зауваження з боку Трампа щодо ударів по нафтовій та газовій галузях Росії немає. На відміну від адміністрації Джо Байдена, який влаштовував істерики з цього приводу. Це ще раз говорить, що Трампу не потрібна російська нафта, у нього є свої виробники.

Після того як Україна показала силу, США зрозуміли, що стратегічна перевага наростає. Є дрони та ракети, які спроможні результативно знищувати нафтогазову галузь Росії,

– мовив Загородній.

У росіян вже починається дефіцит бензину та дизелю. Ціна на нього зросла до 20%. Це дуже погана історія для російської економіки. Американці бачать, що Україна демонструє силу та суб'єктність, починають говорити зовсім іншим тоном, тому що США люблять робити ставки на переможців.

До того ж на Трампа тиснуть вибори, які починаються в Конгрес, та Республіканська партія, яка вимагає більш рішучих дій щодо Росії. На думку політтехнолога, у команді Трампа зрозуміли, що відірвати Росію від Китаю, як сподівалися, малоймовірно, тому роблять відповідні висновки.

Останні заяви Трампа щодо України та Росії