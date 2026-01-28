"Скажите "нет" поддержке Украины": в Венгрии показали петицию, которую будут рассылать перед выборами

Правительство Венгрии обнародовало текст петиции, которую в ближайшее время планируют отправить избирателям. Людей будут призывать высказаться против финансовой поддержки Украины со стороны Европейского Союза в последующие годы.

О намерении запустить такую инициативу Виктор Орбан заявил еще 16 января, открыто апеллируя к электорату и предлагая ему выступить против европейского финансирования Украины. Образец соответствующего документа обнародовали в соцсетях венгерского правительства 27 января.

Каким будет текст петиции?

На бланке петиции изображен президент Украины Владимир Зеленский с протянутой рукой, рядом – глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и лидер Европейской народной партии Манфред Вебер, которые, по замыслу авторов, якобы поощряют "наполнить" эту руку деньгами.

В тексте утверждается, что Украину планируют принять в ЕС в течение четырех лет и что в статусе члена Союза она якобы получит около 800 миллиардов долларов.



Образец антиукраинской петиции от правительства Венгрии / Скриншот из соцсети

Также петиция содержит утверждение, что Брюссель готовится не только поставлять оружие, но и фактически вступить в войну на стороне Украины, перекладывая финансовое бремя на европейцев, в частности венгров. Авторы документа заявляют, что Украина, мол, никогда не вернет полученную помощь, а европейские средства будут изъяты из бюджетов стран ЕС.

Отдельно отмечается, что в Венгрии якобы отменят 13-ю и 14-ю пенсии, повысят налоги и тарифы на коммунальные услуги, а сэкономленные деньги "отправят в Украину".

В петиции предлагается отметить одну или несколько из трех позиций:

отрицание дальнейшего финансирования войны;

отказ оплачивать функционирование украинского государства;

несогласие с повышением тарифов из-за войны.

Заполненный бланк можно будет бесплатно отправить до 23 марта 2026 года. Менее чем через месяц после этого, 12 апреля, в Венгрии состоятся парламентские выборы, на которых партия Виктора Орбана впервые за много лет может потерять большинство.

