"Скажите "нет" поддержке Украины": в Венгрии показали петицию, которую будут рассылать перед выборами
- Правительство Венгрии планирует разослать петицию, призывая избирателей высказаться против финансовой поддержки Украины.
- Петиция утверждает, что Украина может получить 800 миллиардов долларов как член ЕС и обвиняет Брюссель в подготовке к войне на стороне Украины.
Правительство Венгрии обнародовало текст петиции, которую в ближайшее время планируют отправить избирателям. Людей будут призывать высказаться против финансовой поддержки Украины со стороны Европейского Союза в последующие годы.
О намерении запустить такую инициативу Виктор Орбан заявил еще 16 января, открыто апеллируя к электорату и предлагая ему выступить против европейского финансирования Украины. Образец соответствующего документа обнародовали в соцсетях венгерского правительства 27 января.
Каким будет текст петиции?
На бланке петиции изображен президент Украины Владимир Зеленский с протянутой рукой, рядом – глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и лидер Европейской народной партии Манфред Вебер, которые, по замыслу авторов, якобы поощряют "наполнить" эту руку деньгами.
В тексте утверждается, что Украину планируют принять в ЕС в течение четырех лет и что в статусе члена Союза она якобы получит около 800 миллиардов долларов.
Образец антиукраинской петиции от правительства Венгрии / Скриншот из соцсети
Также петиция содержит утверждение, что Брюссель готовится не только поставлять оружие, но и фактически вступить в войну на стороне Украины, перекладывая финансовое бремя на европейцев, в частности венгров. Авторы документа заявляют, что Украина, мол, никогда не вернет полученную помощь, а европейские средства будут изъяты из бюджетов стран ЕС.
Отдельно отмечается, что в Венгрии якобы отменят 13-ю и 14-ю пенсии, повысят налоги и тарифы на коммунальные услуги, а сэкономленные деньги "отправят в Украину".
В петиции предлагается отметить одну или несколько из трех позиций:
отрицание дальнейшего финансирования войны;
отказ оплачивать функционирование украинского государства;
несогласие с повышением тарифов из-за войны.
Заполненный бланк можно будет бесплатно отправить до 23 марта 2026 года. Менее чем через месяц после этого, 12 апреля, в Венгрии состоятся парламентские выборы, на которых партия Виктора Орбана впервые за много лет может потерять большинство.
Последние заявления Венгрии о войне России в Украине
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан резко раскритиковал Евросоюз за намерения ограничить доступ Будапешта к российским нефти и газу. Он заявил, что Венгрия будет оспаривать в суде европейские решения об отказе от российских энергоносителей и подчеркнул, что страна не будет выделять средства на поддержку Украины.
В то же время Венгрия не может отказаться от российских энергоносителей. Будапешт вместе с Братиславой готовятся подать иск в Суд Европейского Союза против регламента REPowerEU, который предусматривает изменения в энергетическом балансе и ограничения импорта российского газа.
Кроме того, Орбан заявил, что Венгрия не поддержит членство Украины в ЕС в ближайшие сто лет. Он также обвинил украинскую сторону в попытках повлиять на ход парламентских выборов в Венгрии, которые запланированы на 12 апреля.