Путин вряд ли примет предложение о 30-дневном прекращении огня, – Reuters

В России с осторожностью реагируют на предложение о 30-дневном прекращении огня в Украине. Российские чиновники предполагают, что Владимир Путин вряд ли согласится на это.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Согласится ли Путин на прекращение огня

Источники Reuters в России утверждают, что Путин вряд ли примет предложение о 30-дневном перемирии и прекращении огня в Украине. Они заявили, что любое соглашение о прекращении войны должно учитывать ситуацию на поле боя.

Кроме того, собеседник издания отмечает, что Россия вряд ли согласится на идею прекращения огня без обсуждения собственных условий и получения гарантий безопасности.

Путину трудно согласиться на это в нынешнем виде. У Путина сильная позиция, потому что Россия наступает,

– заявил собеседник Reuters.

Источники издания утверждают, что без гарантий прекращения огня "позиция России может быстро ослабнуть", и тогда Запад может обвинить Москву в неспособности положить конец войне.

Другой собеседник журналистов заявил, что с точки зрения Москвы предложение о прекращении огня выглядит как ловушка, поскольку "Путину будет сложно остановить войну без конкретных гарантий или обещаний". В то же время третий российский собеседник считает, что общая картина якобы выглядит следующим образом: США согласились возобновить военную помощь и обмен разведданными, а украсили этот шаг предложением о прекращении огня.