Reuters рассказал, о чем будут говорить Украина и США на встрече в Германии

Германия в выходные 13 и 14 декабря принимает у себя делегации США и Украины. Это происходит перед саммитом с европейскими лидерами и президентом Владимиром Зеленским в Берлине, который пройдет в понедельник, 15 декабря.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters. Эту информацию изданию на условиях анонимности предоставил немецкий чиновник.

Что будут обсуждать делегации США и Украины на встрече в Германии?

Американский чиновник сообщил, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф вместе с зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером отправляются в Германию на переговоры с участием украинских и европейских представителей.

Как отмечает Reuters, решение направить Уиткоффа, который ранее возглавлял переговоры с Украиной и Россией по американскому плану прекращения войны, свидетельствует, что в Вашингтоне видят шанс на сдвиг в мирном процессе.

Ранее в Белом доме заявляли, что Трамп пришлет официального представителя на переговоры только при условии ощутимого прогресса.

В эти выходные в Берлине проходят консультации по возможному прекращению огня в Украине с участием советников по внешней политике, в частности из США и Украины,

– сообщил источник агентства в правительстве Германии.

Кстати, бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко в эфире 24 Канала объяснил, почему Дональд Трамп пока отказывается от встречи с Владимиром Зеленским. По мнению дипломата, пока американскому лидеру трудно аргументировать то, почему Украина должна идти на уступки России в мирном плане.

Перед чем происходят переговоры США и Украины?

В понедельник, 15 декабря, канцлер Германии Фридрих Мерц планирует провести в Берлине саммит с участием Президента Украины Владимира Зеленского и европейских лидеров.

В последние недели Великобритания, Франция и Германия работали над уточнением американских предложений. В проекте мирного плана, обнародованном в ноябре, они предусматривали уступки территориями, отказ Украины от стремления вступления в НАТО и ограничение численности ее вооруженных сил.

В субботу, 13 декабря, Мерц заявил, что Европе стоит готовиться к фундаментальным изменениям в отношениях с США на фоне роста угрозы со стороны России.

Американцы сейчас очень, очень агрессивно преследуют собственные интересы. А это может означать лишь одно: мы тоже должны теперь преследовать собственные интересы,

– сказал он.

Владимир Зеленский в субботнем видеообращении отметил, что идет подготовка к встречам с американской стороной и европейскими партнерами в ближайшие дни, а также что в Берлине будет много событий.

Что обсудила Великобритания и Еврокомиссия накануне саммита в Берлине?

На сайте британского правительства 13 декабря появилась информация, что премьер-министр Кир Стармер имел телефонный разговор с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Их дискуссия была сосредоточена на текущей работе над мирным планом под руководством США.

Отмечается, что оба лидера согласились, что "это решающий момент для будущего Украины, и Европа будет поддерживать ее столько, сколько потребуется для достижения справедливого и прочного мира".

Стармер и фон дер Ляйен также обсудили последний прогресс в отношении использования замороженных российских активов.

Что содержалось в украинском варианте мирного плана?