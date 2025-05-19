Россия может перебросить войска к границам НАТО после прекращения боевых действий в Украине

Европейские чиновники предупреждают, что угроза из России для некоторых стран ЕС возрастет. После окончания войны в Украине российская армия может перебросить живую силу ближе к границам европейских стран.

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур предполагает возможный рост угроз для европейских стран в случае прекращения боевых действий в Украине. По его словам, около 800 тысяч российских солдат не вернутся домой, а получат новые военные задачи от генштаба России, которые могут быть опасными для ряда стран ЕС. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на материал Bild.

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Какие страны будут под угрозой

Западные спецслужбы опасаются переброски этих сил к границам Финляндии, Норвегии, стран Балтии и Беларуси, что поставит под удар Польшу и Литву. Это может произойти в случае "навязанного мира" со стороны США или Европы. В таком случае Москва может чувствовать себя в безопасности и начать реализацию давно подготовленных планов по военной переориентации.

Если мы юридически или фактически признаем оккупированные территории, мы фактически делаем работу за Россию. Подобно Минским соглашениям 2015 года, это мы будем сдерживать украинцев от дальнейших контрнаступлений ради освобождения своей страны,

– сообщил чиновник для Bild.

Почему это может произойти

По словам собеседника Bild, если в ближайшие месяцы в Украине установят мир, Россия перебросит войска в Беларусь в рамках запланированных учений "Запад-2025". Это может иметь серьезные последствия, как несколько лет назад, когда Москва использовала военные маневры в Беларуси как повод для нападения на Украину.

Россия воспринимает слабость, как возможность для новых захватов. После Грузии был Крым, потом Донбасс, потом – вся Украина. Если мы дадим Путину понять, что он может сохранить аннексированные территории – он сразу возьмется за следующую цель,

– собеседник Bild.

Европейские чиновники признают, что хотя ЕС стремится к миру в Украине, завершение войны на условиях России может вызвать новые конфликты.

По словам немецкого политика Родериха Кизеветтера, без признания Россией суверенитета Украины и отказа от имперских амбиций мир в Европе маловероятен, поэтому нужно продолжать укреплять обороноспособность.

Ранее сообщалось о запланированных совместных военных учениях России и Беларуси. Они могут состояться осенью 2025 года. Эти учения помогут вместо мобилизации россиян получить готовое войско численностью около 40 тысяч человек. Также, эти маневры могут представлять угрозу для Сувальского коридора.

Кроме этого, пока в Украине продолжаются боевые действия, Россия уже наращивает военное присутствие у границ государств-членов НАТО. Например, в районах у границы с Финляндией наблюдается интенсивное строительство. По словам финских чиновников, Россия способна полностью развернуть новые подразделения уже в течение следующих пяти лет.

В то же время европейские государства работают над усилением собственной обороны и разрабатывают альтернативные стратегии на случай сокращения помощи со стороны США.