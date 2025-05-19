Міністр оборони Естонії Ханно Певкур припускає можливе зростання загроз для європейських країн у разі припинення бойових дій в Україні. За його словами, близько 800 тисяч російських солдатів не повернуться додому, а отримають нові військові завдання від генштабу Росії, які можуть бути небезпечними для низки країн ЄС. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на матеріал Bild.

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Які країни будуть під загрозою

Західні спецслужби побоюються перекидання цих сил до кордонів Фінляндії, Норвегії, країн Балтії та Білорусі, що поставить під удар Польщу та Литву. Це може статись у разі "нав'язаного миру" з боку США або Європи. У такому разі Москва може відчувати себе у безпеці та почати реалізацію давно підготовлених планів щодо військової переорієнтації.

Якщо ми юридично чи фактично визнаємо окуповані території, ми фактично робимо роботу за Росію. Подібно до Мінських угод 2015 року, це ми будемо стримувати українців від подальших контрнаступів заради звільнення своєї країни,

– повідомив чиновник для Bild.

Чому це може статися

За словами співрозмовника Bild, якщо найближчими місяцями в Україні встановлять мир, Росія перекине війська до Білорусі в рамках запланованих навчань "Захід-2025". Це може мати серйозні наслідки, як декілька років тому, коли Москва використала військові маневри в Білорусі як привід для нападу на Україну.

Росія сприймає слабкість, як можливість для нових захоплень. Після Грузії був Крим, потім Донбас, потім – уся Україна. Якщо ми дамо Путіну зрозуміти, що він може зберегти анексовані території – він одразу візьметься за наступну мету,

– співрозмовник Bild.

Європейські посадовці визнають, що хоч ЄС прагне миру в Україні, завершення війни на умовах Росії може спричинити нові конфлікти.

За словами німецького політика Родеріха Кізеветтера, без визнання Росією суверенітету України та відмови від імперських амбіцій мир у Європі малоймовірний, тож потрібно продовжувати зміцнювати обороноздатність.

Раніше повідомлялося про заплановані спільні військові навчання Росії та Білорусі. Вони можуть відбутися восени 2025 року. Ці навчання допоможуть замість мобілізації росіян отримати готове військо чисельністю близько 40 тисяч осіб. Також, ці маневри можуть становити загрозу для Сувальського коридору.

Окрім цього, поки в Україні тривають бойові дії, Росія вже нарощує військову присутність біля кордонів держав-членів НАТО. Наприклад, у районах біля кордону з Фінляндією спостерігається інтенсивне будівництво. За словами фінських посадовців, Росія здатна повністю розгорнути нові підрозділи вже впродовж наступних п’яти років.

Водночас європейські держави працюють над посиленням власної оборони та розробляють альтернативні стратегії на випадок скорочення допомоги з боку США.