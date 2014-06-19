Нападение на НАТО, отношения с Ираном и переговоры с Украиной: Путин дал пресс-конференцию
В ночь на 19 июня Владимир Путин провел встречу с руководителями мировых информагентств. Во время пресс-конференции кремлевский диктатор высказался о войне в Украине, ситуации на Ближнем Востоке и мирных переговорах.
Основные тезисы из пресс-конференции Владимира Путина читайте в материале 24 Канала.
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Что на этот раз заявил Путин
Владимир Путин заявил, что встреча с президентом США Дональдом Трампом была бы полезной, но она "должна быть подготовленной". Глава Кремля в очередной раз отрицал, что Россия уничтожила жилые кварталы в Киеве, ведь, по его словам, удар якобы был "по военным заводам". Путин также заявил, что Россия не позволит существования на территории Украины вооруженных сил, которые, по его мнению, "представляют угрозу для России и ее граждан". Путин заявил, что "Россия отдала Украине более 6 тысяч тел павших военнослужащих, взамен получила 57". По его словам, страна-террористка готова отдать еще более 3 тысяч тел солдат ВСУ. Владимир Путин заявил, что "ситуация для Киева будет ухудшаться". В то же время глава Кремля добавил, что Россия готова продолжать переговоры. Новый раунд переговоров Украины и России возможен после 22 июня. Я готов встречаться с Зеленским, вопрос в том, кто будет подписывать документы? По его словам, такая встреча возможна на завершающем этапе переговоров, чтобы "поставить точку". Кремлевский диктатор цинично заявил, что нужно не просто урегулировать войну в Украине сейчас, а найти решение надолго. Владимир Путин согласился с тезисом Трампа о том, что если бы тот был президентом США на предыдущем сроке, война в Украине якобы не началась бы. Глава Кремля заявил, что легенда о планах России напасть на НАТО – это "бред". Он также добавил, что Россия якобы не считает любое перевооружение НАТО угрозой безопасности страны. Владимир Путин заявил, что у России "очень добрые отношения" с Ираном. Путин заявил, что всем участникам ирано-израильского конфликта "было бы правильно договориться с учетом интересов всех сторон". По его словам, соглашение должно учитывать право Ирана на мирный атом, в том числе не только в энергетике, и право Израиля на безусловную безопасность. Владимир Путин цинично заявил, что Россия рассматривает ФРГ, не как нейтральное государство, а как сторону, которая поддерживает Украину и "даже как соучастника боевых действий". У Путина спросили, рассматривает ли Россия Германию, как посредника в урегулировании войны в Украине. Может ли Германия сделать больший вклад, чем Соединенные Штаты, как посредник в наших переговорах с Украиной? Я сомневаюсь. Посредник должен быть нейтральным, В качестве примера глава Кремля вспомнил о немецких танках Leopard, которые применяются на поле боя в Украине.
Путин прокомментировал возможность встречи с Трампом
Когда продолжатся переговоры
Встретится ли Путин с Зеленским
– сказал Путин.
Путин прокомментировал нападение на НАТО
Что Путин говорит о Ближнем Востоке
Кто может стать посредником в переговорах
– ответил Путин.
Владимир Путин заявил, что встреча с президентом США Дональдом Трампом была бы полезной, но она "должна быть подготовленной".
Глава Кремля в очередной раз отрицал, что Россия уничтожила жилые кварталы в Киеве, ведь, по его словам, удар якобы был "по военным заводам".
Путин также заявил, что Россия не позволит существования на территории Украины вооруженных сил, которые, по его мнению, "представляют угрозу для России и ее граждан".
Путин заявил, что "Россия отдала Украине более 6 тысяч тел павших военнослужащих, взамен получила 57".
По его словам, страна-террористка готова отдать еще более 3 тысяч тел солдат ВСУ.
Владимир Путин заявил, что "ситуация для Киева будет ухудшаться".
В то же время глава Кремля добавил, что Россия готова продолжать переговоры. Новый раунд переговоров Украины и России возможен после 22 июня.
Я готов встречаться с Зеленским, вопрос в том, кто будет подписывать документы?
По его словам, такая встреча возможна на завершающем этапе переговоров, чтобы "поставить точку".
Кремлевский диктатор цинично заявил, что нужно не просто урегулировать войну в Украине сейчас, а найти решение надолго.
Владимир Путин согласился с тезисом Трампа о том, что если бы тот был президентом США на предыдущем сроке, война в Украине якобы не началась бы.
Глава Кремля заявил, что легенда о планах России напасть на НАТО – это "бред".
Он также добавил, что Россия якобы не считает любое перевооружение НАТО угрозой безопасности страны.
Владимир Путин заявил, что у России "очень добрые отношения" с Ираном.
Путин заявил, что всем участникам ирано-израильского конфликта "было бы правильно договориться с учетом интересов всех сторон".
По его словам, соглашение должно учитывать право Ирана на мирный атом, в том числе не только в энергетике, и право Израиля на безусловную безопасность.
Владимир Путин цинично заявил, что Россия рассматривает ФРГ, не как нейтральное государство, а как сторону, которая поддерживает Украину и "даже как соучастника боевых действий".
У Путина спросили, рассматривает ли Россия Германию, как посредника в урегулировании войны в Украине.
Может ли Германия сделать больший вклад, чем Соединенные Штаты, как посредник в наших переговорах с Украиной? Я сомневаюсь. Посредник должен быть нейтральным,
В качестве примера глава Кремля вспомнил о немецких танках Leopard, которые применяются на поле боя в Украине.