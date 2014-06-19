Нападение на НАТО, отношения с Ираном и переговоры с Украиной: Путин дал пресс-конференцию

В ночь на 19 июня Владимир Путин провел встречу с руководителями мировых информагентств. Во время пресс-конференции кремлевский диктатор высказался о войне в Украине, ситуации на Ближнем Востоке и мирных переговорах.

Основные тезисы из пресс-конференции Владимира Путина читайте в материале 24 Канала.

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Что на этот раз заявил Путин