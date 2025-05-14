Прождал 4 часа и улетел домой: Путин не принял президента Бразилии в Москве
- Президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва четыре часа ждал в московском аэропорту, но так и не встретился с Путиным.
- Силва хотел уговорить Путина на визит в Турцию для переговоров с Зеленским, тем временем росСМИ назвали его прилет "короткой технической остановкой".
Самолет президента Бразилии Луис Инасио Лула да Силва 14 мая простоял в московском аэропорту 4 часа. Путин, похоже, решил не принимать своего гостя.
После долгого ожидания бразильский самолет вылетел из Внуково и покинул Россию. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.
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Силва хотел уговорить Путина на визит в Турцию
Силва ехал в Россию уговаривать главу Кремля поехать на переговоры с Зеленским в Турцию 15 мая.
Я попробую поговорить с Путиным... Мне ничего не стоит сказать: "Эй, товарищ Путин, езжай в Стамбул и веди переговоры, черт возьми",
– говорил он.
Впрочем, согласно публикациям пропагандистов о перемещении кортежей по российской столице, Силва и Путин так и не встретились.
Пока бразильский самолет с 14:01 стоял во Внуково, Путин имел долгую встречу с премьером Малайзии Анваром Ибрагимом.
Она продолжалась до 17:11, а Силва вылетел из Москвы несколько позже – в 17:55.
Впоследствии росСМИ сообщили, что между политиками прошел телефонный разговор. А то, что Силва прилетал в Россию, назвали "короткой технической остановкой".