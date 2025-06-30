Новоизбранный лидер Польши заявил, что "обязательно" встретится с Зеленским

Новоизбранный лидер Польши Кароль Навроцкий хочет встретиться с Владимиром Зеленским. Пока деталей относительно того, когда может состояться такая встреча, нет.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на интервью Навроцкого для Polsat News.

Смотрите также Дуда заявил, что Навроцкий может изменить отношение к Украине на посту президента Польши

Навроцкий может встретиться с Зеленским

Кароль Навроцкий заявил, что встреча между ним и украинским лидером Зеленским состоится "в соответствующей серии встреч".

Безусловно, я встречусь с президентом Владимиром Зеленским в рамках соответствующего цикла встреч. Я посещу всех наших соседей как президент,

– отметил Навроцкий.

Польский политик уточнил, что ему "придется разговаривать" с Зеленским. По его словам, у Украины и Польши есть много общих целей и интересов.

Навроцкий добавил, что между странами есть и те вещи, "которые до сих пор не были прояснены". Речь идет о ситуации с польскими фермерами и эксгумации жертв Волынской трагедии.

Отметим, что также новоизбранный польский лидер снова заговорил о том, что Украина сейчас не может вступить в состав Евросоюза и НАТО.