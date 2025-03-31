В Кремле возмутились приговором французского суда в отношении Марин Ле Пен, которую признали виновной в хищении средств ЕС, назвав это "надругательством над демократией". Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что европейские страны все чаще нарушают демократические принципы в политических процессах.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на российские пропагандистские СМИ. Песков подчеркнул, что хотя Россия не хочет вмешиваться во внутренние дела Франции, наблюдения за ситуацией в европейских столицах показывают, как часто выходят за пределы демократии.

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Кремль осудил приговор Ле Пен во Франции

Кремль обвинил Европу в якобы игнорировании демократических стандартов в политических делах.

Марин Ле Пен была приговорена к четырем годам лишения свободы, два из которых являются "жестким сроком". Ее также лишили права баллотироваться на президентских выборах в 2027 году. Она и ее помощники были признаны виновными в фиктивном трудоустройстве и получении 2,9 миллиона евро незаконным путем через Европарламент.

На фоне приговора Ле Пен заявила, что лидер ее партии Жордан Барделла мог бы выдвинуть свою кандидатуру на пост президента в 2027 году, что добавило новых политических интриг вокруг этого дела.

К слову, Виктор Орбан поддержал Марин Ле Пен после ее признания виновной в хищении средств ЕС, заявив "Я – Марин!".