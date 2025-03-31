Ее обвиняют в присвоении 474 тысяч евро. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Euronews и BFMTV.
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Какое решение принял суд по Ле Пен
Суд в Париже признал лидера парламентской фракции партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен и восемь евродепутатов от "Национального объединения" виновными по делу о нецелевом расходовании средств Европарламента.
Конкретный приговор пока не известен. Для каждого фигуранта его объявят отдельно. Приговор суда в любом случае автоматически забирает у Ле Пен право баллотироваться в органы власти в следующие 5 лет. Сама Ле Пен назвала это "политической смертью".
Марин Ле Пен и сотрудников "Национального объединения" обвинили в том, что они фиктивно нанимали парламентских помощников в Европарламенте, чтобы похитить деньги в пользу партии. Это классифицируют как коррупцию.
Суд подсчитал, что общий ущерб Европарламента составил 2,9 миллиона евро, при этом Ле Пен лично присвоила около 474 000 евро.
Прокурор требовала у суда оштрафовать Ле Пен на 300 тысяч евро и приговорить к заключению на 10 лет.
Ле Пен и ее защита настаивали, что дело не связано с коррупцией, они ничего не решали, а вся суть заключается в европейской бюрократии и административной путанице.
Я совершенно не чувствую, что совершила малейшее нарушение, малейший незаконный шаг,
– заявила Ле Пен.