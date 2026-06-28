"Хорошего конца не видно": в WP рассказали, как удары Украины довели Россию до паники

Атаки украинских беспилотников усилились, они проникают всё глубже в Россию, нанося удары по ключевым объектам по производству вооружений, уничтожая всё большую часть нефтеперерабатывающих мощностей и вызывая дефицит топлива по всей стране. Это довело Россию до паники.

Об этом пишет The Washington Post.

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Что происходит в России и на ВОТ?

Только на этой неделе рои украинских беспилотников атаковали нефтяные объекты по всей России, а также завод полупроводниковых приборов ВЗПП-С, главного производителя компонентов для российских баллистических ракет в Воронеже, Центр спутниковой связи под Москвой и химический завод, который является ключевым для производства российских боеприпасов в Туле.

В оккупированном Крыму украинские удары вызвали перебои с электроснабжением по всему полуострову, а продажа топлива вообще была приостановлена. Из-за этого оккупантам пришлось объявить в пятницу, 26 июня, чрезвычайное положение.

В Кремле даже провели экстренное заседание в начале этой недели по поводу эскалации топливного кризиса после того, как производство бензина упало на 25% по всей России в течение недели с 15 по 21 июня. Ограничения коснулись десятков регионов.

В России растет нервозность из-за ослабления позиций и очевидного изменения риторики Трампа в отношении Москвы.

Российские акции упали более чем на 13% с начала июня. Это самое значительное падение рынка с сентября 2022 года, когда украинское контрнаступление вынудило Россию отступить с большей части стратегической территории на северо-востоке Украины.

Царит полная неопределенность, есть ощущение, что хорошего конца этому не видно,

– анонимно заявил WP бывший высокопоставленный российский финансовый чиновник.

Еще один российский ученый заявил, что рост числа украинских ударов и ухудшение геополитических перспектив после того, как Трамп предположил, что он может еще больше ужесточить санкции против Москвы, и похвалил президента Зеленского, являются "серьезными тревожными сигналами".

К тому же американский президент подписал декларацию в поддержку территориальной целостности Украины вместе с европейскими лидерами на саммите "Большой семерки" во Франции в начале июня.

Цены на российскую нефть резко упали до уровня, который был ещё до начала войны США и Израиля против Ирана. Для экономики России это стало полной неожиданностью и усилило тревогу в Кремле. По словам ученого, обвал произошел в самый неудачный момент. Ведь сейчас российские чиновники лихорадочно ищут деньги, чтобы увеличить расходы на армию.

Все зависит от того, насколько мы сможем ограничить украинские удары по российской территории и как быстро мы сможем создать системы противовоздушной обороны против атак дронов. Люди больше не чувствуют себя в безопасности… Война стучится в наши двери,

– заявил собеседник издания.

Кроме того, всё больше вопросов вызывает беспомощность российской армии. Российские военные оказались совершенно не готовы к тому, что Украина усовершенствует свои беспилотники. Они не смогли ни предвидеть этот скачок, ни вовремя разработать контрмеры.

Понятно, что систем противоракетной обороны недостаточно для защиты нашей инфраструктуры. Кажется, никто не знает, что делать, чтобы увеличить производство. Это ужасная ситуация, которой Путин и его ближайшее окружение, похоже, не ожидали… Они не подготовились к длительной войне и не готовы к угрозе беспилотников,

– сказал московский бизнесмен.

Публично российские чиновники пытались преуменьшить влияние украинских ударов. А на встрече с Путиным для обсуждения топливного кризиса утверждалось, что ситуация на внутреннем рынке топлива "непростая, но контролируемая". Всплеска цен, как уверяют, якобы не было, а если они и выросли, то "незначительно".

Между тем в письме Путину, которое просочилось в одну из российских газет, глава "Роснафты" назвал размер ущерба, нанесенного российским НПЗ, "беспрецедентным".

Правительство рассматривало возможность полного запрета на экспорт дизельного топлива, чтобы компенсировать дефицит, молчаливо признавая, что увеличить производство негде.

На фоне нарастающей паники российское правительство протащило поправки в Бюджетный кодекс, которые позволят Министерству финансов тратить и заимствовать больше средств без официального одобрения парламента.

Кроме того, в бизнес-сообществе растут опасения, что правительство может попытаться получить доступ к сбережениям населения, чтобы поддержать российскую военную машину.

Правительство может попытаться забрать деньги любыми способами. Все думают о том, как вывести свои деньги и уехать,

– сказал московский бизнесмен.

Также министерство финансов готовит закон, который потенциально позволит ему получить доступ примерно к 40 миллиардам долларов пенсионных сбережений, хранящихся в частных фондах.

Напомним, что ранее издание CNN также писало о том, что Украина усиливает давление на россиян, а оккупированный Крым погрузился в неопределенность. Местные жители жалуются на атаки, пустые полки в магазинах, кредиты и т. д.