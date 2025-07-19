"Колоссальная ошибка": Путин теряет Россию из-за фиксации на Украине, – WP

Владимир Путин наносит своей стране ряд проблем, в частности потерю регионального влияния, прибыльных энергетических рынков и ее места в мире, отказываясь идти на компромисс в вопросе войны в Украине.

Западные аналитики называют это стратегической ошибкой с колоссальной ценой с точки зрения международного влияния, рынков и мировых союзников. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Washington Post.

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Какие последствия для России имеет политика Путина?

По словам западных аналитиков, Россия продолжает терять союзников - Иран и Сирия ослаблены, а на Кавказе и в Центральной Азии поддержка угасает. Ее главным поставщиком оружия стала Северная Корея.

Разочарованный Путиным Трамп объявил помощь Украине передовым оружием от США за счет Европы и пригрозил санкциями, если война будет продолжаться дальше. В ответ российские СМИ атаковали Меланию Трамп.

Эксперт по вопросам России и профессор Католического университета Америки Майкл Киммедж считает, что отказ Путина уступить Трампу свидетельствует об эмоциональной фиксации российского диктатора по отношению к Украине.

Говоря очень прямо и просто, эта война – огромная стратегическая ошибка для России. Это не та война, которую Россия может выиграть в долгосрочной перспективе. Цена войны невероятная. Мы говорим примерно о миллионе смертей и жертв до конца этого календарного года, и война объективно, я думаю, способствует ухудшению геополитического положения России,

– говорит эксперт.

По его мнению, хотя Путиным частично руководят опасения относительно расширения НАТО, также существует ощущение, что он "мстит" Украине за то, что она не является "послушным государством-клиентом", как Беларусь.

План Путина на быструю войну обернулся крахом отношений с ЕС и усилением НАТО, которое после начала полномасштабного вторжения приняло Финляндию и Швецию и увеличивает расходы до 5 % ВВП.

В то же время Армения планирует выйти из ОДКБ, а Азербайджан возмущен из-за сбитого самолета. Россия потеряла влияние и на Ближнем Востоке – не поддержала Асада в Сирии, а Иран пострадал от авиаударов США и Израиля.

Как война ударила по российской экономике?

Война сделала экономику России зависимой от Китая. До полномасштабного вторжения Россия экспортировала почти половину нефти и большинство газа в Европу, а теперь продает энергоносители Китаю и Индии со скидками.

Путин пытается наладить связи со странами Глобального Юга, в частности признал режим Талибана. Но ограниченные торговые возможности, ориентация экономики на войну и прочее ставят под угрозу долгосрочное развитие.

Сейчас, как пишет издание, Россия тратит около 40% бюджета на оборону и безопасность. Только за полгода расходы на зарплаты, премии и компенсации военным составили 25 миллиардов долларов. За год эта сумма может достичь 2% ВВП.

Из-за санкций и военных расходов Россия приближается к рецессии, что признали даже на конференции в Санкт-Петербурге. В то же время Путин на ее пленарном заседании заявил, что "украинцы и россияне – один народ".

Подчеркивают, что неспособность Путина воспользоваться предложениями Трампа создает условия для бесконечной войны и усиливает давнее мнение среди группы его "ястребов", что Вашингтон всегда будет противником.

Предполагают, что отказ Владимира Путина признать неудачу превратил ограниченный локальный конфликт в настоящую титаническую борьбу между Востоком и Западом, что значительно усложнило прекращение войны.