Сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, которого цитируют российские СМИ.

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Планирует ли Путин встречу с Трампом и Си Цзиньпином?

В Кремле заявили, что не имеют никакой информации о возможной встрече Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом и лидером Китая Си Цзиньпином.

Мы ничего не знаем о возможности такой встречи,

– заявил Песков.

Напомним, что The Times написали, что Си Цзиньпин планирует организовать трехстороннюю встречу с Трампом и Путиным во время парада к окончанию Второй мировой в Пекине 3 сентября. В издании напомнили, что ранее китайский и американский лидеры уже обменялись приглашениями о взаимных визитах, но пока без конкретных дат.

В то же время аналитик Вэнь-Ти Сун считает, что Трамп вряд ли согласится на такой визит, поскольку предпочитает "чувствовать себя великим человеком, имеющим историческое значение". По его словам, он предпочтет встретиться на территории Соединенных Штатов.