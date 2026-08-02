США обсуждают с Украиной возможную передачу технологий производства систем Patriot, – конгрессмен

Член Палаты представителей Конгресса США Майк Тернер считает, что между Украиной и США продолжаются переговоры о расширении возможностей доступа к технологиям систем "Патриот".

О переговорах о предоставлении Украине лицензионного соглашения и технологий для самостоятельного производства ракет для систем Patriot он рассказал в эфире программы "Face the Nation" на канале CBS.

Тернер заявил, что переговоры по этому вопросу все еще продолжаются и, по его оценке, продвигаются успешно.

По словам конгрессмена, речь идет о предоставлении Украине более широкого доступа к технологиям Patriot, что позволило бы наладить собственное производство ракет для этих систем ПВО.

Я считаю, что это невероятно важно, и я призываю президента и Пентагон действовать как можно быстрее, чтобы Украина могла получить эти возможности,

– заявил Тернер.

Конгрессмен подчеркнул, что такие технологии приобретают все большее значение в мире в связи с стремительным распространением ракетного вооружения.

Он добавил, что развитие оборонных технологий должно идти "в ногу" с ростом ракетных угроз, а предоставление соответствующих возможностей будет важно как для Украины, так и для союзников США.

Тернер призвал президента США и Пентагон не медлить с принятием решения. По его словам, Россия каждую ночь наносит ракетные удары по Украине, в результате которых гибнут мирные жители, поэтому Киев должен получить необходимые возможности для укрепления своей ПВО как можно скорее.

Как сообщалось ранее на нашем сайте, американский лидер Дональд Трамп также подчеркивал, что окончательное решение о предоставлении разрешений на производство ракет для ПВО еще не принято.

Кроме того, о желании присоединиться к трехстороннему сотрудничеству по производству ракет-перехватчиков с участием Украины и США ранее заявляла Польша.