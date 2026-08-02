О переговорах о предоставлении Украине лицензионного соглашения и технологий для самостоятельного производства ракет для систем Patriot он рассказал в эфире программы "Face the Nation" на канале CBS.

"Я считаю, что это невероятно важно, и призываю президента и Пентагон действовать как можно быстрее", – подчеркнул конгрессмен, комментируя процесс согласования лицензии.

По словам Тернера, в настоящее время продолжаются обсуждения по вопросу предоставления Украине более широкого доступа к оборонным технологиям США. Он подчеркнул, что возможность развертывания собственного производства средств ПВО будет иметь решающее значение как для Украины, так и для ее союзников.

Как сообщалось ранее на нашем сайте, американский лидер Дональд Трамп также подчеркивал, что окончательное решение о предоставлении разрешений на производство ракет для ПВО еще не принято. Кроме того, о желании присоединиться к трехстороннему сотрудничеству по производству ракет-перехватчиков с участием Украины и США ранее заявляла Польша.