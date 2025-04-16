Говорил, что Асад невиновен: прокурор Трампа более 150 раз был "экспертом" российских каналов

Издание Washington Post сообщило об "интересной" биографии Эда Мартина. Этот временный прокурор США в округе Колумбия, которого выбрал Трамп, много раз выступал на российском телевидении.

Детали передает 24 Канал со ссылкой на Washington Post.

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Плюс один в пророссийской обойме Трампа: почему прокурор Эд Мартин стал проблемой

С августа 2016 года по апрель 2024 года Эд Мартин более 150 раз появлялся в эфире российских пропагандистских телеканалов RT и Sputnik. Там он был приглашенным экспертом и выступал как консервативный активист и бывший чиновник от Республиканской партии Миссури.

Журналисты проанализировали телевизионные архивы и пришли к выводу: в течение этого периода Мартин был на RT и Sputnik чаще, чем на любой крупной кабельной сети. Например, в 2017 году, когда США ударили по Сирии в ответ на химическую атаку, Эд Мартин говорил, что Асад невиновен. Кстати, это было при президентстве Трампа. А перед полномасштабным вторжением утверждал, что Россия не накапливает войска на границе с Украиной.

Но когда его попросили заполнить анкету в Сенате, Мартин скрыл эту информацию, указав другие интервью. Сейчас Трамп назначил его временным прокурором США в округе Колумбия.

А на посту главного федерального прокурора в Вашингтоне Мартин отвергал российское вмешательство в выборы в США 2016 года. Законодателям и журналистам он угрожал судебным преследованием, за что подвергся критике демократов.

"Бывшие чиновники по вопросам национальной безопасности США и аналитики заявили, что выступления Мартина на RT и Sputnik и то, что он не раскрыл их, вызывают сомнения относительно его благоразумия и откровенности", – сказано в материале.

Аналитики говорят, что такая деятельность Мартина помогала России продвигать ее пропагандистские цели, поскольку республиканец повторял пророссийские взгляды в эфире кремлевских СМИ.

В Белом доме относительно пророссийских взглядов Мартина заявили: "Президент Трамп сделал отличный выбор, выбрав Эда Мартина на полный постоянный срок в качестве прокурора Соединенных Штатов в округе Колумбия. Благодаря выдающейся службе Эд является идеальным лидером для восстановления закона и порядка и восстановления безопасности и красоты нашей столицы".

Хотя кандидатуры американских прокуроров обычно не вызывают публичного обсуждения, однако демократы хотят провести слушания. Эд Мартин уже стал проблемой для юридического комитета Сената. Если его кандидатуру не утвердят до 20 мая, то судьи Окружного суда США в округе Колумбия назначат нового временного прокурора США.