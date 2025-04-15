Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пропагандистские СМИ. Пресс-секретарь диктатора Дмитрий Песков считает, что страны Европы якобы "не склонны к тому, чтобы искать пути выхода на мирные переговоры".

Смотрите также Украина разрабатывает собственную систему ПВО стратегического уровня: что известно о будущем оружии

Россия против передачи Taurus

Напомним, в воскресенье, 13 апреля, в эфире телеканала ARD Мерц осудил российский удар по Сумах и отметил – "украинская армия должна выйти из оборонительной позиции". Именно поэтому политик готов предоставить Киеву ракеты Taurus, от чего ранее отказался Олаф Шольц.

В России не замедлили с реакцией. Песков предостерег Германию от шагов, что "неизбежно приведут лишь к дальнейшей эскалации ситуации вокруг Украины". Путинского спикера превзошел заместитель председателя совета безопасности, назвав Мерца "нацистом".

Кандидата в канцлеры Фрица Мерца преследуют воспоминания об отце, служившем в гитлеровском вермахте. Теперь Мерц предлагает нанести удар по Крымскому мосту. Подумай дважды, нацист!

– написал в Х Дмитрий Медведев.

К слову, Песков также прокомментировал баллистический удар по Сумах 13 апреля, в результате которого погибло 35 человек. Пресс-секретарь в очередной раз повторил, что российские военные якобы атакуют исключительно "околовоенные" цели.