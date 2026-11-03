Битва за Конгресс: на что влияют промежуточные выборы в США

В Соединенных Штатах продолжается голосование на промежуточных выборах, которые станут испытанием для действующей администрации Белого дома. На кону – контроль над обеими палатами Конгресса, изменение баланса сил в Вашингтоне и стабильность всей американской политической системы.

В Соединенных Штатах началось голосование на промежуточных выборах. Политтехнолог Юрий Подорожний в эфире 24 Канала проанализировал ход кампании и объяснил, чего ожидать Украине и американскому обществу.

Что сейчас показывают промежуточные выборы?

Американцы переизбирают все 435 мест в Палате представителей и 35 мест в Сенате. Более 50 миллионов граждан уже проголосовали досрочно, при этом представители демократов опережают республиканцев с показателями около 43% против 31% соответственно.

Общенациональные опросы также демонстрируют отрыв демократов на 8–11%, однако главная интрига сохраняется вокруг Сената, где контроль решается в колеблющихся штатах: Огайо, Техасе, Аляске и Мэне.

В то же время эксперт отмечает, что в нижней палате преимущество прогнозируют демократам, поэтому ситуация там считается более определенной, чем в Сенате.

Почему сегодня еще не наступил час Х и когда он наступит?

Несмотря на общественный ажиотаж вокруг дня голосования, решающий момент для американской системы наступит значительно позже. По словам политолога, для Украины кардинальных изменений сразу после объявления результатов ждать не стоит.

То, что вы называете часом Х, – это вовсе не час Х, потому что час Х наступит 3 января следующего года. Имеется в виду тот момент, когда новоизбранный парламент, обе палаты, соберутся в Вашингтоне и начнут свою работу,

– отмечает Подорожний.

Именно поэтому текущий период является лишь промежуточным этапом перед началом реального противостояния в обновленном законодательном органе.

Что может произойти после выборов?

До момента официального начала работы новоизбранного состава Конгресса сохраняется значительный временной зазор. В течение ноября и декабря действующая президентская администрация будет иметь пространство для маневра.

Подорожний отмечает, что в этот двухмесячный период Дональд Трамп может прибегнуть к провокационным шагам, пытаясь оказать влияние на оппонентов. В то же время в Сенате обновляется лишь часть состава, поэтому изменения там не будут столь резкими, как в Палате представителей, где до сих пор доминировали республиканцы.

Возможны ли попытки не признать результаты выборов?

В американском политикуме активно обсуждают риски блокирования передачи полномочий в случае поражения президентской силы. В частности, генеральный прокурор США уклонился от прямого ответа на вопрос о возможном непризнании итогов выборов, отметив, что все будет зависеть от развития событий.

В штабе Трампа рассматривают различные варианты развития событий, вплоть до непризнания выборов, чего сделать, по большому счету, невозможно, поскольку американское законодательство предусматривает, что выборы организует каждый штат,

– отмечает политтехнолог.

Из-за федеративного устройства ни президент, ни Верховный суд не в состоянии единолично отменить всеобщие выборы в масштабах всего государства, поскольку для этого пришлось бы оспаривать процесс отдельно в каждом штате.

Где заканчиваются страшилки и начинается реальная угроза?

Риторика команды Трампа нередко содержит радикальные заявления о намерениях распустить парламент или заключить в тюрьму представителей Демократической партии. Подобные тезисы часто подогреваются активностью в социальных сетях и сгенерированными изображениями.

Однако политтехнолог подчеркивает, что институты и закон в США продолжают функционировать, сдерживая авторитарные посягательства. В то же время тревога среди американцев по поводу методов действующего лидера остается высокой, что напрямую влияет на электоральные настроения в пользу оппонентов Белого дома.

Что это означает лично для Трампа?

Голосование станет решающим испытанием для второго президентского срока Дональда Трампа. Потеря большинства в любой из палат Конгресса приведет к ситуации разделенного правительства, заблокировав ключевые президентские инициативы на следующие два года.

В случае формирования оппозиционного большинства Белый дом столкнется с жестким контролем, что существенно ограничит пространство для маневра в законодательной сфере.

Выборы в США: что важно знать?

Промежуточные выборы традиционно определяют баланс сил в Вашингтоне в середине президентского срока. Ранее эксперты анализировали, как Конгресс США может заставить Трампа поддержать помощь Украине и избежать шатдауна. Важность позиции американских законодателей в отношении сохранения международной поддержки подробно рассматривалась и в беседе о выборах в США и помощи Украине, где специалисты подчеркивали значение межпартийного согласия. Нынешний избирательный цикл также сопровождается масштабной сменой кадров: десятки конгрессменов и сенаторов решили не баллотироваться на новый срок или меняют уровень карьеры.